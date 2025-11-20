Кандидат в помощники госсекретаря США обвинил Россию в ядерных тестах

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост помощника госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Кристофер Йио заявил американским сенаторам, что Россия якобы проводит тесты ядерного оружия.
Как говорится в письменных показаниях претендента в адрес комитета сената по международным делам, "Китай - только одна из потенциальных угроз среди многих". Далее он упоминает Россию в контексте украинского конфликта и "проведения дестабилизирующих тестов нового стратегического ядерного оружия".
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.