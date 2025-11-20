Сенат США может не принять закон о санкциях против России до конца года

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Сенат США может не принять законопроект об ужесточении санкционного давления на Россию до конца текущего года, допустил лидер Республиканской партии в сенате Джон Тьюн.

Тьюн пожаловался, что сенат и так перегружен работой, в том числе по рассмотрению бюджетных вопросов и номинаций на различные государственные посты.