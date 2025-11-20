Рейтинг@Mail.ru
15:40 20.11.2025
Девять колледжей и более 40 мастерских СПО обновят в Подмосковье
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Подмосковье обновят девять колледжей и свыше 40 мастерских в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По национальному проекту "Молодежь и дети" в регионе продолжается программа по модернизации образовательных учреждений. В их числе – колледжи и техникумы. На данный момент шесть из 10 школьников, заканчивающих девятые классы, решают продолжить свое дальнейшее обучение в учреждениях среднего профобразования.
"Подмосковные колледжи сейчас очень востребованы. За последние три года количество заявлений на поступление выросло более, чем в полтора раза. Среднее профессиональное образование в регионе получают 84 тысячи студентов, треть из которых поступили в этом году. Мы знаем, какие профили необходимы в промышленности, транспорте и логистике, инновационных проектах, и стараемся делать так, чтобы ребята учились у опытных наставников, получали современные компетенции", — отметил губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что благодаря президентской программе капремонта модернизируются не только школы и детсады, но и средние профессиональные учреждения. В Подмосковье 37 колледжей, и в этом году обновляется девять. В одном из них ремонт уже завершили – это техникум имени В.И. Бондаренко в Орехове-Зуеве.
Так, в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В.И. Бондаренко полностью отремонтировали все помещения, включая мастерские, установили новое оборудование. Обновили кровлю и фасад, а прилегающую территорию благоустроили. Кроме того, учебное заведение является участником федерального проекта "Профессионалитет", готовит кадры для предприятий округа и всего Подмосковья.
Также завершается капремонт в техникуме имени Королева в Пушкине, где обновили фасад, заменили старые инженерные коммуникации, полы, потолки, окна, двери, сантехнику. Внутри установят новую мебель и современное оборудование. Территорию вокруг здания также благоустроят.
В начале следующего года студенты смогут приступить к учебе еще в четырех обновленных учебных заведениях – в Жуковском, Электростали, Волоколамском, Наро-Фоминском округах. Везде капремонт проводится с учетом пожеланий как студентов, так и преподавателей.
В этом году в колледжах Подмосковья модернизируют также 41 учебную лабораторию и мастерскую. Таким образом, в новых лабораториях по программированию студенты будут изучать актуальные языки программирования и развивать свои навыки в сфере IT и digital.
"Для всех образовательных программ в колледжах Подмосковья сегодня действует единый стандарт – практическим занятиям отводится 70% учебного времени. При этом важно, чтобы студентам было доступно все самое технологичное и актуальное, поэтому к концу года мы модернизируем мастерские в 26 колледжах. Все они будут оснащены современным оборудованием – таким же, как на производствах", – подчеркнул губернатор.
По словам Воробьева, особое внимание также будет уделяться информационным технологиям – в этом году планируется завершить обновление 20 ИТ-лабораторий.
Кроме того, обновление коснется 21 мастерской по рабочим профессиям – сварщик, слесарь, электромонтажник, робототехник и другим. Так, для мастерских в сфере машиностроения закуплены современные токарные и фрезерные станки, 3D-принтеры и многое другое.
Например, в автомобильно-дорожном колледже в Бронницах модернизировали мастерскую по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Ее оснастили лазерной установкой, окрасочно-сушильной камерой, сварочным оборудованием и всем необходимым для проведения кузовных работ. Кроме того, тут обновили ИТ-лабораторию.
Также современные мастерские появились и в колледже "Московия" в Жуковском. В сварочной установили электропечи, верстаки, а также специализированное оборудование и тренажер сварщика. В мастерской по эксплуатации беспилотных авиационных систем – лабораторные стенды, трассу для полетов, виртуальный VR-тренажер и квадрокоптеры.
Всего в следующем году в регионе обновят 10 учреждений среднего профессионального образования: Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка", Можайский техникум, Мытищинский колледж, Орехово-Зуевский техникум и многие другие учреждения.
