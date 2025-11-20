https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056228350.html
ВС России уничтожили элементы системы связи ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили несколько элементов системы связи и наблюдения ВСУ в районе... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
константиновка
Бойцы "Юга" уничтожили ретранслятор и две станции РЭБ ВСУ под Константиновкой
ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили несколько элементов системы связи и наблюдения ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения задач операторами были выявлены и уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, антенна управления, а также солнечная батарея противника. Кроме того, в воздухе ликвидирован ретранслятор, установленный на украинском беспилотнике", — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчёты беспилотных систем продолжают круглосуточное дежурство в воздухе, выявляя и уничтожая цели противника как днём, так и ночью.