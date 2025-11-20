ВС России уничтожили элементы системы связи ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили несколько элементов системы связи и наблюдения ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения задач операторами были выявлены и уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, антенна управления, а также солнечная батарея противника. Кроме того, в воздухе ликвидирован ретранслятор, установленный на украинском беспилотнике", — говорится в сообщении.