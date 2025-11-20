Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили элементы системы связи ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056228350.html
ВС России уничтожили элементы системы связи ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили элементы системы связи ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 20.11.2025
ВС России уничтожили элементы системы связи ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили несколько элементов системы связи и наблюдения ВСУ в районе... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:41:00+03:00
2025-11-20T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048552788_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_9cf8f7fbe2934cba90fe0c0458305518.jpg
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050269608.html
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048552788_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_20c6c4d3add645faa81d8f4e76a3e10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили элементы системы связи ВСУ под Константиновкой

Бойцы "Юга" уничтожили ретранслятор и две станции РЭБ ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили несколько элементов системы связи и наблюдения ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения задач операторами были выявлены и уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, антенна управления, а также солнечная батарея противника. Кроме того, в воздухе ликвидирован ретранслятор, установленный на украинском беспилотнике", — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчёты беспилотных систем продолжают круглосуточное дежурство в воздухе, выявляя и уничтожая цели противника как днём, так и ночью.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ВС России уничтожили американскую технику в ДНР
24 октября, 09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала