Рейтинг@Mail.ru
Российские дроноводы уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056183126.html
Российские дроноводы уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Российские дроноводы уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 20.11.2025
Российские дроноводы уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет ударных БПЛА 80 отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T05:14:00+03:00
2025-11-20T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b8ab9ed81b579876005a7eacef6d55.jpg
https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055317292.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47763ef9ef8b46611d0d5c831395342d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские дроноводы уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 80 отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет ударных БПЛА 80 отдельной мотострелковой бригады (арктической) из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сказал представитель оборонного ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Начали замыкать кольцо". В США сообщили Зеленскому плохие новости
16 ноября, 17:27
В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра оператором российского разведывательного беспилотника было обнаружено передвижение группы украинских националистов, которая укрылась в одном из домов частного сектора. После определения координат цели расчёту ударных БПЛА поступила команда на выдвижение и уничтожение обнаруженной цели.
"Военнослужащие выдвинулись на заранее подготовленную позицию и приступили к работе. Оператор с позывным "Гринч" принял решение нанести удар по крыше дома с целью обрушить её и минимизировать возможности для личного состава ВСУ покинуть данное укрытие. Далее специалисты расчёта методично и точно уничтожили пункт временной дислокации ВСУ", - отметил собеседник агентства.
Средства объективного контроля зафиксировали успешное уничтожение цели.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала