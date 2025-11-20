https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056183126.html
Российские дроноводы уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Российские дроноводы уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 20.11.2025
Российские дроноводы уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет ударных БПЛА 80 отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T05:14:00+03:00
2025-11-20T05:14:00+03:00
2025-11-20T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b8ab9ed81b579876005a7eacef6d55.jpg
https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055317292.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47763ef9ef8b46611d0d5c831395342d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские дроноводы уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 80 отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет ударных БПЛА 80 отдельной мотострелковой бригады (арктической) из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
на правом берегу Днепра
в Херсонской области", - сказал представитель оборонного ведомства.
В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра оператором российского разведывательного беспилотника было обнаружено передвижение группы украинских националистов, которая укрылась в одном из домов частного сектора. После определения координат цели расчёту ударных БПЛА поступила команда на выдвижение и уничтожение обнаруженной цели.
"Военнослужащие выдвинулись на заранее подготовленную позицию и приступили к работе. Оператор с позывным "Гринч" принял решение нанести удар по крыше дома с целью обрушить её и минимизировать возможности для личного состава ВСУ покинуть данное укрытие. Далее специалисты расчёта методично и точно уничтожили пункт временной дислокации ВСУ", - отметил собеседник агентства.
Средства объективного контроля зафиксировали успешное уничтожение цели.