Российские дроноводы уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 80 отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

"Расчет ударных БПЛА 80 отдельной мотострелковой бригады (арктической) из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сказал представитель оборонного ведомства.

В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра оператором российского разведывательного беспилотника было обнаружено передвижение группы украинских националистов, которая укрылась в одном из домов частного сектора. После определения координат цели расчёту ударных БПЛА поступила команда на выдвижение и уничтожение обнаруженной цели.

"Военнослужащие выдвинулись на заранее подготовленную позицию и приступили к работе. Оператор с позывным "Гринч" принял решение нанести удар по крыше дома с целью обрушить её и минимизировать возможности для личного состава ВСУ покинуть данное укрытие. Далее специалисты расчёта методично и точно уничтожили пункт временной дислокации ВСУ", - отметил собеседник агентства.