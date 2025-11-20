https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056176107.html
Раненый боец спецназа "Ахмат" вывез раненого товарища на мотоцикле
Раненый после атаки четырех FPV-дронов ВСУ боец спецназа "Ахмат" с позывным "Клим" смог на мотоцикле вывезти в безопасную зону своего также раненого товарища. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
Раненый боец "Ахмата" спас товарища после атаки четырех дронов ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 20 ноя - РИА Новости. Раненый после атаки четырех FPV-дронов ВСУ боец спецназа "Ахмат" с позывным "Клим" смог на мотоцикле вывезти в безопасную зону своего также раненого товарища.
"Мы в тот момент эвакуировали раненых, я его отправил на мотоцикле сделать разведку. Мотоцикл у нас сгорел и получилось, так что ранило человека, ну и его ранило тоже. Он умудрился его с собой прихватить, на одном "коне" прискакали", - рассказал РИА Новости командир бойца с позывным "Высота".
Сам герой рассказал РИА Новости, что родом из Якутии и занимается, в том числе, эвакуацией в батальоне "Ваха". Данный инцидент произошёл на харьковском участке фронта.
"Меня во время эвакуации ранило на полдороги... Четыре дрона в нас прилетело по очереди: два сразу и два после. Один мотоцикл сгорел, один успели вытащить", - рассказал "Клим".
Он уточнил, что даже в начале не понял, что у него достаточно серьезные ранения, в том числе перелом руки, главное было - вытащить товарища, у которого было ранение ноги.
"Мы никогда своих не бросаем", - подытожил боец.