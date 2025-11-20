Раненый боец спецназа "Ахмат" вывез раненого товарища на мотоцикле

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 20 ноя - РИА Новости. Раненый после атаки четырех FPV-дронов ВСУ боец спецназа "Ахмат" с позывным "Клим" смог на мотоцикле вывезти в безопасную зону своего также раненого товарища.

"Мы в тот момент эвакуировали раненых, я его отправил на мотоцикле сделать разведку. Мотоцикл у нас сгорел и получилось, так что ранило человека, ну и его ранило тоже. Он умудрился его с собой прихватить, на одном "коне" прискакали", - рассказал РИА Новости командир бойца с позывным "Высота".

Сам герой рассказал РИА Новости, что родом из Якутии и занимается, в том числе, эвакуацией в батальоне "Ваха". Данный инцидент произошёл на харьковском участке фронта.

"Меня во время эвакуации ранило на полдороги... Четыре дрона в нас прилетело по очереди: два сразу и два после. Один мотоцикл сгорел, один успели вытащить", - рассказал "Клим".

Он уточнил, что даже в начале не понял, что у него достаточно серьезные ранения, в том числе перелом руки, главное было - вытащить товарища, у которого было ранение ноги.