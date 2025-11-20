Рейтинг@Mail.ru
Раненый боец спецназа "Ахмат" вывез раненого товарища на мотоцикле - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 20.11.2025 (обновлено: 09:48 20.11.2025)
Раненый боец спецназа "Ахмат" вывез раненого товарища на мотоцикле
Раненый боец спецназа "Ахмат" вывез раненого товарища на мотоцикле - РИА Новости, 20.11.2025
Раненый боец спецназа "Ахмат" вывез раненого товарища на мотоцикле
Раненый после атаки четырех FPV-дронов ВСУ боец спецназа "Ахмат" с позывным "Клим" смог на мотоцикле вывезти в безопасную зону своего также раненого товарища. РИА Новости, 20.11.2025
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Раненый боец спецназа "Ахмат" вывез раненого товарища на мотоцикле

Раненый боец "Ахмата" спас товарища после атаки четырех дронов ВСУ

© РИА НовостиБоец батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" спас своего раненого товарища
Боец батальона Ваха спецназа Ахмат спас своего раненого товарища - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости
Боец батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" спас своего раненого товарища
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 20 ноя - РИА Новости. Раненый после атаки четырех FPV-дронов ВСУ боец спецназа "Ахмат" с позывным "Клим" смог на мотоцикле вывезти в безопасную зону своего также раненого товарища.
"Мы в тот момент эвакуировали раненых, я его отправил на мотоцикле сделать разведку. Мотоцикл у нас сгорел и получилось, так что ранило человека, ну и его ранило тоже. Он умудрился его с собой прихватить, на одном "коне" прискакали", - рассказал РИА Новости командир бойца с позывным "Высота".
Российский военный рассказал, как боец Ахмата спас пятерых сослуживцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Российский военный рассказал, как боец "Ахмата" спас пятерых сослуживцев
2 ноября, 09:34
Сам герой рассказал РИА Новости, что родом из Якутии и занимается, в том числе, эвакуацией в батальоне "Ваха". Данный инцидент произошёл на харьковском участке фронта.
"Меня во время эвакуации ранило на полдороги... Четыре дрона в нас прилетело по очереди: два сразу и два после. Один мотоцикл сгорел, один успели вытащить", - рассказал "Клим".
Он уточнил, что даже в начале не понял, что у него достаточно серьезные ранения, в том числе перелом руки, главное было - вытащить товарища, у которого было ранение ноги.
"Мы никогда своих не бросаем", - подытожил боец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
