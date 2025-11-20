Спектакль "Прощай, конферансье!" покажут на сцене Театра Эстрады

Трагикомедия поставлена по пьесе Григория Горина. Это совместный проект Театра Эстрады и продюсерской компании "Театральная площадь". В главной роли – народный артист России Андрей Ильин. Перед зрителями предстанет закулисная жизнь артистов эстрады в первые дни Великой Отечественной Войны.