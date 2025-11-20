Рейтинг@Mail.ru
Спектакль "Прощай, конферансье!" покажут на сцене Театра Эстрады - РИА Новости, 20.11.2025
12:50 20.11.2025
Спектакль "Прощай, конферансье!" покажут на сцене Театра Эстрады
Показ спектакля "Прощай, конферансье!" пройдет на сцене Московского театра Эстрады 24 декабря. РИА Новости, 20.11.2025
Спектакль "Прощай, конферансье!" покажут на сцене Театра Эстрады

© Фото : Продюсерская компания "Театральная площадь" Спектакль "Прощай, конферансье!"
Спектакль Прощай, конферансье! - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Продюсерская компания "Театральная площадь"
Спектакль "Прощай, конферансье!"
МОСКВА, 20 ноя - пресс-служба продюсерской компании "Театральная площадь". Показ спектакля "Прощай, конферансье!" пройдет на сцене Московского театра Эстрады 24 декабря.
Трагикомедия поставлена по пьесе Григория Горина. Это совместный проект Театра Эстрады и продюсерской компании "Театральная площадь". В главной роли – народный артист России Андрей Ильин. Перед зрителями предстанет закулисная жизнь артистов эстрады в первые дни Великой Отечественной Войны.
Режиссер – Михаил Цитриняк. Продюсер спектакля – художественный руководитель Театра Эстрады, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
