Спектакль "Прощай, конферансье!" покажут на сцене Театра Эстрады
Спектакль "Прощай, конферансье!" покажут на сцене Театра Эстрады - РИА Новости, 20.11.2025
Спектакль "Прощай, конферансье!" покажут на сцене Театра Эстрады
Показ спектакля "Прощай, конферансье!" пройдет на сцене Московского театра Эстрады 24 декабря. РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - пресс-служба продюсерской компании "Театральная площадь". Показ спектакля "Прощай, конферансье!" пройдет на сцене Московского театра Эстрады 24 декабря.
Трагикомедия поставлена по пьесе Григория Горина. Это совместный проект Театра Эстрады и продюсерской компании "Театральная площадь". В главной роли – народный артист России Андрей Ильин. Перед зрителями предстанет закулисная жизнь артистов эстрады в первые дни Великой Отечественной Войны.
Режиссер – Михаил Цитриняк. Продюсер спектакля – художественный руководитель Театра Эстрады, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.
