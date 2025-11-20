Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл подробности блокировки лайнера с россиянами в Турции
14:24 20.11.2025 (обновлено: 17:10 20.11.2025)
Источник раскрыл подробности блокировки лайнера с россиянами в Турции
Источник раскрыл подробности блокировки лайнера с россиянами в Турции
Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande направится в Сочи, если власти Турции до 15.00 мск не выдадут разрешение на швартовку в Стамбуле, при этом... РИА Новости, 20.11.2025
сочи, стамбул, россия
Сочи, Стамбул, Россия
Источник раскрыл подробности блокировки лайнера с россиянами в Турции

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкМеждународный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи
Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи
СТАМБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande направится в Сочи, если власти Турции до 15.00 мск не выдадут разрешение на швартовку в Стамбуле, при этом ситуация не должна повлиять на следующие рейсы, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не может пришвартоваться в Стамбуле уже несколько часов, сообщила ранее в четверг РИА Новости пассажирка Наталья. По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 05.09 мск.
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Пассажиры парома Seabridge покинули судно, сообщил источник
10 ноября, 18:05
"Сегодня утром мы встали на якорь у Стамбула по предписанию капитана порта. Однако на данный момент разрешение на швартовку не получено. Мы ожидаем решение до 15.00. Если к этому времени разрешение не будет выдано, мы будем вынуждены следовать в сторону Сочи, чтобы соблюсти расписание круиза. Власти заверили нас, что текущая ситуация не повлияет на все последующие запланированные заходы в Стамбул", - сообщил источник.
В случае возвращения в Сочи судно прибудет в российский порт 22 ноября.
Согласно расписанию, следующий рейс лайнера с заходом в Стамбул отправится в путь из Сочи 22 ноября.
В руководстве порта Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер под флагом Палау, ранее отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию.
Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи, Аланьи и Измира, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.
Круизный лайнер Astoria Grande в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Круизный лайнер из России не может пришвартоваться в Стамбуле
Вчера, 13:59
 
