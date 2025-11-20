https://ria.ru/20251120/sochi-2056312862.html
Источник раскрыл подробности блокировки лайнера с россиянами в Турции
Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande направится в Сочи, если власти Турции до 15.00 мск не выдадут разрешение на швартовку в Стамбуле, при этом... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:24:00+03:00
2025-11-20T14:24:00+03:00
2025-11-20T17:10:00+03:00
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
СТАМБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande направится в Сочи, если власти Турции до 15.00 мск не выдадут разрешение на швартовку в Стамбуле, при этом ситуация не должна повлиять на следующие рейсы, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не может пришвартоваться в Стамбуле уже несколько часов, сообщила ранее в четверг РИА Новости пассажирка Наталья. По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 05.09 мск.
"Сегодня утром мы встали на якорь у Стамбула по предписанию капитана порта. Однако на данный момент разрешение на швартовку не получено. Мы ожидаем решение до 15.00. Если к этому времени разрешение не будет выдано, мы будем вынуждены следовать в сторону Сочи, чтобы соблюсти расписание круиза. Власти заверили нас, что текущая ситуация не повлияет на все последующие запланированные заходы в Стамбул", - сообщил источник.
В случае возвращения в Сочи судно прибудет в российский порт 22 ноября.
Согласно расписанию, следующий рейс лайнера с заходом в Стамбул отправится в путь из Сочи 22 ноября.
В руководстве порта Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер под флагом Палау, ранее отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию.
Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи, Аланьи и Измира, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.