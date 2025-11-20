В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новые взрывы раздались в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг этот же телеканал уже сообщал о взрывах в Херсоне.
"В Херсоне снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
