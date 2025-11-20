Рейтинг@Mail.ru
СМИ: план США по Украине включает возвращение России в мировую экономику
14:40 20.11.2025
СМИ: план США по Украине включает возвращение России в мировую экономику
СМИ: план США по Украине включает возвращение России в мировую экономику - РИА Новости, 20.11.2025
СМИ: план США по Украине включает возвращение России в мировую экономику
Предлагаемый США план по урегулированию на Украине подразумевает полное возвращение России в мировую экономику, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на... РИА Новости, 20.11.2025
в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: план США по Украине включает возвращение России в мировую экономику

План США по Украине подразумевает возвращение РФ в мировую экономику

Флаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предлагаемый США план по урегулированию на Украине подразумевает полное возвращение России в мировую экономику, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
"Планом предусмотрено полное возвращение России в мировую экономику", - говорится в сообщении агентства.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
