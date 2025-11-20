"Смерш" положил начало открытым трибуналам над нацистами, рассказали в ФСБ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Советская военная контрразведка в годы Великой Отечественной войны собрала огромный объем доказательств злодеяний гитлеровцев на оккупированных ими территориях и положила начало открытым военным трибуналам над нацистскими преступниками, рассказал начальник Центрального архива Федеральной службы безопасности России Николай Иванов.

Материалы, хранящиеся в архивах органов государственной безопасности России , сохранили свидетельства о положении на фронтах, героическом сопротивлении Красной армии и буднях трудового народа, правду о зверствах оккупантов, отметил Иванов , выступая в четверг в Москве на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

Эти сведения собирались по линии органов государственной безопасности СССР с использованием возможностей подполья, партизанских отрядов, спецгрупп НКВД.

"И на протяжении всей войны всегда была актуальной задача документирования преступной практики гитлеровского оккупационного режима", - подчеркнул Иванов.

Уже 25 февраля 1942 года нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Берия подписал приказ о направлении материалов о зверствах немецко-фашистских захватчиков в Управление государственных архивов НКВД СССР и его местные органы.

"Была выработана специальная инструкция "О порядке собирания, учета и хранения документальных материалов о зверствах, разрушениях, грабежах и насилиях германских властей в оккупированных ими советских районах". Инструкция предусматривала концентрацию уликовых документов, включавших трофеи, кино- и фотоматериалы, письма, акты, свидетельские показания, протоколы, допросы пленных немцев и пособников фашистов", - отметил начальник ЦА ФСБ

Такого рода документы в первую очередь попадали к партизанам, зафронтовым разведчикам и военным контрразведчикам на фронте, добавил Иванов. Эти материалы использовались органами госбезопасности в разыскной работе, а позднее и в подготовке судов над оккупантами и предателями в военных трибуналах и военно-полевых судах, отметил он.

Второго ноября 1942 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР об образовании Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, а также причиненного ими ущерба гражданам, колхозам и общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.

По мере освобождения от гитлеровских оккупантов республик, краев, областей и городов СССР создавались местные комиссии, содействовавшие ЧГК. На основании документальных вещественных доказательств, показаний и заявлений свидетельств ЧГК готовила специальные акты и публиковала сообщения о злодеяниях, совершенных оккупантами на советской территории, отметил Иванов.

В 1943-1945 годах были предприняты шаги по юридическому и политическому обеспечению мероприятий, связанных с акциями возмездия в отношении немецких военных преступников, их пособников из числа граждан СССР и других стран, сказал начальник ЦА ФСБ.

"Указ Президиума Верховного совета СССР от 19 апреля 1943 года предусматривал суровые меры наказания в отношении лиц, причастных к злодеяниям и ущербу, нанесенным населению СССР и советским военнопленным. Он относился к иностранным гражданам и гражданам нашей страны, а также к лицам, квалифицированным в ходе расследования в качестве пособников оккупантов и предателей. Его действие распространялось на территории СССР и освобожденной Европы", - напомнил Иванов.

По указу "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников" от 19 апреля 1943 года лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели, карались смертной казнью.

Этот указ широко использовался при рассмотрении дел на открытых судебных процессах 1943-1945 годов и на заседаниях военно-полевых судов, а с мая 1944 года - и на военных трибуналах, добавил Иванов.

Принципы преследования и наказания военных преступников были закреплены на встречах руководителей стран антигитлеровской коалиции - в частности, на Московской конференции министров иностранных дел в октябре 1943 года, на Крымской и Потсдамской конференциях, соответственно, в феврале и в июле-августе 1945 года, напомнил Иванов.

"Инициативу по подготовке открытых процессов взяла на себя военная контрразведка, так как функциональное выявление и разоблачение военных преступников и их пособников являлось одним из важнейших направлений ее деятельности", - подчеркнул начальник ЦА ФСБ.

Военные контрразведчики - сотрудники Особых отделов НКВД, а позднее подразделений контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР, находившиеся в действующей армии, в числе первых вместе с войсками вступали в освобожденные Красной армией районы и становились свидетелями последствий ужасающих преступлений фашистов на временно оккупированных территориях, отметил Иванов.

"Многочисленные факты участия конкретных лиц в злодеяниях становились им известны также в ходе оперативно-разыскных мероприятий и очистки тыла наступающих частей Красной армии", - добавил он.

На восьми открытых процессах Нюрнбергского периода, проведенных в СССР в декабре 1945 - январе 1946 года, были осуждены 85 немецко-фашистских преступников, в том числе 18 генералов, 28 офицеров и 39 унтер-офицеров, из них 66 – к смертной казни, 19 - к каторжным работам на срок от 12 до 20 лет, сказал Иванов.

"Приведение смертных приговоров в исполнение осуществлялось на площадях городов в присутствии большого количества населения", - отметил начальник ЦА ФСБ.

Приговоры по тем восьми процессам были необходимы для Нюрнбергского процесса.

"Во время заседания Международного военного трибунала в Нюрнберге советским представителям были направлены судебные приговоры по этим процессам, как указывалось, для пополнения предъявляемых в трибунал документов", - сказал Иванов.