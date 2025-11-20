Рейтинг@Mail.ru
"Подражатель маньяка Сливко" на Урале уволился из школы
18:14 20.11.2025
"Подражатель маньяка Сливко" на Урале уволился из школы
Против бывшего руководителя балалаечного ансамбля в Екатеринбурге, подозреваемого в удушении пакетом детей и которого СМИ окрестили "подражателем маньяка...
"Подражатель маньяка Сливко" на Урале уволился из школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Против бывшего руководителя балалаечного ансамбля в Екатеринбурге, подозреваемого в удушении пакетом детей и которого СМИ окрестили "подражателем маньяка Анатолия Сливко", расследуется дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах; в мэрии агентству уточнили, что тот уже сам уволился из школы.
"Дело расследуется, скоро выйдут на стражу", – пояснил собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Екатеринбурге поймали подражателя маньяка Анатолия Сливко
19 ноября, 18:57
"Гражданин уволился по собственному желанию. Более ничего прокомментировать не представляется возможным, все остальные вопросы – к правоохранительным органам", – ответили РИА Новости в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга на просьбу рассказать об инциденте.
В среду в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге 33-летний учитель по игре на балалайке одной из городских школ душил детей пакетом за деньги, приводя их к себе домой, называя это "проверкой дыхания". Пакет на ребенке оставался до последнего, и по, утверждениям прессы, сам педагог сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях был подписан как Анатолий Сливко.
В областном управлении СК РФ воздержались от комментариев по этой теме.
Анатолий Сливко – советский маньяк, орудовал в Ставропольском крае в период с 1964 по 1985 годы. Руководил туристическим клубом "Чергид". Он заманивал мальчиков в лес съемками в кино, где душил их и жестоко убивал, его жертвами стали минимум семь школьников. В 1989-м Сливко был расстрелян.
Давка в раздевалке школы №9 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СК проводит проверку после массовой давки в школе Владивостока
Вчера, 07:41
 
