"Подражатель маньяка Сливко" на Урале уволился из школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Против бывшего руководителя балалаечного ансамбля в Екатеринбурге, подозреваемого в удушении пакетом детей и которого СМИ окрестили "подражателем маньяка Анатолия Сливко", расследуется дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах; в мэрии агентству уточнили, что тот уже сам уволился из школы.

В среду в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге 33-летний учитель по игре на балалайке одной из городских школ душил детей пакетом за деньги, приводя их к себе домой, называя это "проверкой дыхания". Пакет на ребенке оставался до последнего, и по, утверждениям прессы, сам педагог сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях был подписан как Анатолий Сливко.