Коррупционный скандал вызвал панику у окружения Зеленского, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине вызвал нервозность и растерянность у окружения Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Все это вызвало панику, нервозность и растерянность у окружения Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, масло в огонь особенно добавило поведение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который мог пойти на следку со следствием и сдать ФБР коррупционные и мошеннические схемы на Украине.
"Умеров стремится заполучить от Вашингтона гарантии своей неприкосновенности и сохранности имеющихся активов взамен на полное сотрудничество со следствием. Он вполне мог сдать коррупционные и мошеннические схемы и каналы на Украине, которые тянутся к самому Зеленскому", - сказал Рогов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.