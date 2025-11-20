Коррупционный скандал вызвал панику у окружения Зеленского, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине вызвал нервозность и растерянность у окружения Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.