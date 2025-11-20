Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса

Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев рассказал РИА Новости в день начала Нюрнбергского процесса, как отбирались переводчики для работы на трибунале.

"Что касается первых, самых первых переводчиков, то их собирали отовсюду", - указал он.

Королев заметил, что, в основном, коллеги собирались "из союза обществ культурных связей за границей, из армейских частей и подразделений".

"Эти люди были совершенно разные... и как многие из них показывают в своих воспоминаниях", - сказал он, указав, что "найти их было трудно". По его словам, прежде чем они приступали к работе, проходил довольно жёсткий отбор.

По словам Королева, "отбор проводили американцы и сам Леон Достер (полковник американской армии французского происхождения, работавший переводчиком во времена Второй мировой войны) .