Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге - РИА Новости, 20.11.2025
11:33 20.11.2025
Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге
Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге - РИА Новости, 20.11.2025
Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге
Профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев рассказал РИА Новости в день начала Нюрнбергского процесса, как отбирались переводчики для работы на... РИА Новости, 20.11.2025
общество
2025
Новости
общество
Общество
Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге

Синхронист Королев рассказал, как на Нюрнбергском процессе отбирали переводчиков

© РИА Новости | Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев рассказал РИА Новости в день начала Нюрнбергского процесса, как отбирались переводчики для работы на трибунале.
"Что касается первых, самых первых переводчиков, то их собирали отовсюду", - указал он.
Королев заметил, что, в основном, коллеги собирались "из союза обществ культурных связей за границей, из армейских частей и подразделений".
"Эти люди были совершенно разные... и как многие из них показывают в своих воспоминаниях", - сказал он, указав, что "найти их было трудно". По его словам, прежде чем они приступали к работе, проходил довольно жёсткий отбор.
По словам Королева, "отбор проводили американцы и сам Леон Достер (полковник американской армии французского происхождения, работавший переводчиком во времена Второй мировой войны) .
Он отметил, что "проходил обучение этих переводчиков и (это была) довольно серьёзная подготовка". "По воспоминаниям, учились по ходу дела и многому научились… естественно, опыт даёт и качество работы",- заключил он.
Общество
 
 
