Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге
Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге - РИА Новости, 20.11.2025
Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге
Профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев рассказал РИА Новости в день начала Нюрнбергского процесса, как отбирались переводчики для работы на... РИА Новости, 20.11.2025
Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев рассказал РИА Новости в день начала Нюрнбергского процесса, как отбирались переводчики для работы на трибунале.
"Что касается первых, самых первых переводчиков, то их собирали отовсюду", - указал он.
Королев заметил, что, в основном, коллеги собирались "из союза обществ культурных связей за границей, из армейских частей и подразделений".
"Эти люди были совершенно разные... и как многие из них показывают в своих воспоминаниях", - сказал он, указав, что "найти их было трудно". По его словам, прежде чем они приступали к работе, проходил довольно жёсткий отбор.
По словам Королева, "отбор проводили американцы и сам Леон Достер (полковник американской армии французского происхождения, работавший переводчиком во времена Второй мировой войны) .
Он отметил, что "проходил обучение этих переводчиков и (это была) довольно серьёзная подготовка". "По воспоминаниям, учились по ходу дела и многому научились… естественно, опыт даёт и качество работы",- заключил он.