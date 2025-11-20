Россиян предупредили о штрафах за ущерб при запуске фейерверка или салюта

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гражданам РФ грозит штраф до 50 тысяч рублей за запуск фейерверка или салюта, если это привело к повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Запуск фейерверков и салютов - веселое развлечение, но далеко не безобидное занятие, особенно если оно приводит к повреждению имущества или травмам. Наказание за нарушение правил запуска пиротехники зависит от тяжести последствий. В соответствии со статьей 20 КоАП РФ , за несоблюдение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При введении особого противопожарного режима в регионе размер штрафа увеличивается до 10–20 тысяч рублей. Если использование пиротехники привело к пожару, повреждению имущества или легкому или среднему вреду здоровью, виновный может быть оштрафован на сумму от 40 до 50 тысяч рублей", - сказал Кошелев

Парламентарий отметил, что при серьезных последствиях, включая тяжелые травмы или смерть, наступает уголовная ответственность по статье 218 УК РФ. Он добавил, что максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Кроме того, по его словам, российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 168 УК РФ за уничтожение или повреждение имущества в крупном размере, что может повлечь за собой крупный штраф или лишение свободы на срок до года, а также возмещение ущерба.

"Государственная жилищная инспекция во многих регионах рекомендует жителям воздержаться от запуска салютов и фейерверков. Однако, несмотря на это, граждане продолжают готовиться к праздникам, и запрещать это нецелесообразно. Важно помнить, что запускать пиротехнику следует на ровных открытых площадках, удаленных от жилых домов и производственных зданий. Площадка должна быть свободна от деревьев, линий электропередач и других препятствий. Жилые дома и здания должны находиться на достаточном расстоянии, а скорость ветра следует учитывать, особенно при ветреной погоде. Также необходимо избегать легковоспламеняющихся предметов и объектов поблизости", - подчеркнул депутат.

Кошелев добавил, что для запуска пиротехники во многих городах предусмотрены специальные площадки, их расположение можно узнать на официальных сайтах органов местного самоуправления.