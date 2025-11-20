Рейтинг@Mail.ru
В Москве покажут шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром"
20.11.2025
В Москве покажут шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром"
МОСКВА, 20 ноя - ООО "Ледовые сезоны". Ледовое шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" пройдет 7 января на московской ЦСКА Арене, представление сочетает балет, фигурное катание и живую музыку Чайковского.
Проект вдохновлен сказкой Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. Он превращает рождественскую историю в масштабное визуально-музыкальное путешествие. На льду – отважный Щелкунчик, Маша с ее новогодней мечтой и коварный Мышиный король. Их оживляют десятки фигуристов, среди которых – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призеры, победители международных турниров, а также молодые таланты из разных регионов страны. Оркестр, размещенный прямо на ледовой арене, исполняет музыку Чайковского в оригинальной партитуре.
"Это представление – не просто спектакль, а живая эмоция. Мы объединяем балет, спорт, музыку, театр и свет, чтобы родилась история, в которой каждый зритель узнает себя. “Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром” – это новая форма, в которой классика начинает говорить современным языком", – рассказывает художественный руководитель ледовой труппы Анастасия Голубева.
Помимо Москвы, шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" в сезоне 2025–2026 охватывает и другие города России: Санкт-Петербург, Владивосток, Кемерово, Иркутск, Самару, Тольятти, Омск, Рязань, Саранск, Челябинск, Курган, Екатеринбург, Красноярск, Новокузнецк, Череповец, Воронеж, Магнитогорск, Ярославль, Йошкар-Олу, Пермь, Уфу, Казань, Нижний Новгород, а также города Подмосковья – Мытищи, Подольск и Балашиху.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
