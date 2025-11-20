"Избили полицейского, напали на магазин". Что учинили школьники в Воркуте

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Анастасия Савенкова. СК России расследует дело об избиении полицейского группой подростков. Как выяснила корреспондент РИА Новости, банда уже не первый месяц терроризирует местных жителей. Однако на этот раз агрессивная компания перешла все границы.

"Уже не впервой"

В середине ноября пьяные подростки устроили дебош в ТЦ "Норильск". Кинули в пункт выдачи пустую бутылку из-под алкоголя, на замечания сотрудников отвечали агрессией, а увидев, что их снимают, стали угрожать расправой. Вмешавшуюся сотрудницу ударили в грудь. Управляющий пытался успокоить хулиганов, но его начали избивать. Тогда работники магазина решили вызвать полицию.

Дебоширы разбежались, но позже вернулись в торговый центр и потребовали удалить запись с камер видеонаблюдения. На место происшествия снова приехали полицейские. На этот раз подростки напали уже на них.

Очевидцы засняли потасовку на камеры телефонов. На кадрах видно, как молодые люди окружают полицейского. Он уговаривает их успокоиться, однако дебоширы толкают его, хватают за одежду, потом сбивают с ног и начинают избивать.

По словам очевидцев, на помощь дополнительно прибыло несколько экипажей ДПС и Росгвардии. Только после этого удалось угомонить хулиганов и доставить их в отделение.

"Слишком агрессивны"

Знакомый школьников Антон (имена несовершеннолетних изменены) рассказал, что такой образ жизни молодые люди ведут уже давно. Часто употребляют спиртное, устраивают драки.

"Когда не пьют, они вполне нормальные. Но под алкоголем очень агрессивно реагируют на каждое слово в свой адрес. Начинают раскачивать ситуацию, а когда словарный запас заканчивается, лезут в драку", — объясняет Глеб.

Директор школы, где учится один из хулиганов, отвечать на вопросы агентства категорически отказалась. Не захотели разговаривать и родители детей, близко контактирующих с опасной компанией.

Местные жители оставляют возмущенные комментарии под опубликованным видео. Не понимают, почему только сейчас все обратили внимание на неадекватное поведение подростков, ведь они уже много раз грубили людям, дрались, воровали в магазинах. Пострадавшие обращались в полицию, но безрезультатно.

"Устраивают беспорядки"

По словам Оксаны Нараевской, которая уже год работает в ТЦ "Норильск", агрессивно настроенные школьники постоянно устраивают беспорядки в магазине. Особенно невыносимо по вечерам, когда они собираются большой компанией.

"На работу идем, как на вулкан. Ходим по углам и смотрим, не пришли ли эти — неадекватные. Они уже всем надоели: громко кричат матом, пьют, пристают к людям. Хочется покоя и тишины, работать в нормальных условиях", — признается Оксана.

Школьница Ксения хорошо знакома с одним из участников избиения полицейского. Говорит, что раньше нормально с ним общалась, пока молодой человек не попал в плохую компанию.

"Николай был хорошим спокойным мальчиком, мы иногда виделись. Как только связался с ними, его понесло на такой образ жизни", — рассказывает Ксения.

В телеграм-канале один из членов банды не раз публиковал фотографии и ролики, где подростки курят, нецензурно выражаются и ведут себя неадекватно. Несмотря на огласку, он продолжает выкладывать посты, в том числе нецензурно комментирует видео с избиением сотрудника полиции.

В ситуацию вмешалась местная администрация. "Конечно, следствие разберется, но лично мое мнение — жители шахтерской Воркуты не потерпят неуважения к сотрудникам правоохранительных органов со стороны несовершеннолетних нарушителей", — заявил врио главы города Игорь Гурьев.

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова сообщила РИА Новости, что также взяла ситуацию на контроль.

По данным пресс-службы МВД по Республике Коми, двое подростков состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Материалы проверки переданы в следственные органы.

Уголовное дело по статье 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти") пока завели только против 17-летнего участника банды. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. по статье 318 УК России ("Применение насилия в отношении представителя власти") пока завели только против 17-летнего участника банды. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.