Обращений за помощью после давки в школе во Владивостоке не было

В соцсетях распространилась информация, что во время давки пострадали многие учащиеся. Местные Telegram-каналы сообщали, что у одной школьницы трещина в ребре, у других детей вывихи, а также травмы спины. Как сообщила прокуратура, у многих детей одновременно закончились уроки и все они массово пошли в раздевалку за верхней одеждой. В настоящее время проводится проверка. В муниципальном центре управления города отметили, что все виновники произошедшего будут привлечены к ответственности строго в рамках закона.