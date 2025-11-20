https://ria.ru/20251120/shkola-2056185377.html
Обращений за помощью после давки в школе во Владивостоке не было
Обращений за помощью после давки в школе во Владивостоке не было - РИА Новости, 20.11.2025
Обращений за помощью после давки в школе во Владивостоке не было
Обращений за помощью ученикам при давке в раздевалке школы №9 во Владивостоке не было, скорую не вызывали, сообщает РИА Новости минздрав Приморского края. РИА Новости, 20.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Обращений за помощью ученикам при давке в раздевалке школы №9 во Владивостоке не было, скорую не вызывали, сообщает РИА Новости минздрав Приморского края.
"Скорую не вызывали. Обращений тоже не было", - сказал собеседник.
В соцсетях распространилась информация, что во время давки пострадали многие учащиеся. Местные Telegram-каналы сообщали, что у одной школьницы трещина в ребре, у других детей вывихи, а также травмы спины. Как сообщила прокуратура, у многих детей одновременно закончились уроки и все они массово пошли в раздевалку за верхней одеждой. В настоящее время проводится проверка. В муниципальном центре управления города отметили, что все виновники произошедшего будут привлечены к ответственности строго в рамках закона.