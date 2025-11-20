Shaman рассказал о планах на свадьбу с Мизулиной

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной не планируют отмечать свадьбу с размахом и большим количеством гостей, празднование может состояться в следующем году в кругу родных и близких.

"Нет, с размахом и большим количеством гостей не планируем. Это будет без камер, без ваших коллег, без СМИ, без каких-либо прицелов. Будут самые близкие люди. Может быть, в следующем году сделаем такую историю, когда будет такой порыв. Широкой церемонии не планируется, не ждите. Все будет в закрытом формате - культурно, тихо, мирно - и все на этом", - сказал он.