Shaman рассказал о планах на свадьбу с Мизулиной
Shaman не планирует отмечать свадьбу с размахом и большим количеством гостей
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной не планируют отмечать свадьбу с размахом и большим количеством гостей, празднование может состояться в следующем году в кругу родных и близких.
"Нет, с размахом и большим количеством гостей не планируем. Это будет без камер, без ваших коллег, без СМИ, без каких-либо прицелов. Будут самые близкие люди. Может быть, в следующем году сделаем такую историю, когда будет такой порыв. Широкой церемонии не планируется, не ждите. Все будет в закрытом формате - культурно, тихо, мирно - и все на этом", - сказал он.
Пятого ноября Shaman и Екатерина Мизулина
сообщили, что расписались в ЗАГСе Донецка
в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР
). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин
.
В марте Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Екатерину Мизулину.