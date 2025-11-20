Рейтинг@Mail.ru
Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной - РИА Новости, 20.11.2025
10:20 20.11.2025 (обновлено: 10:32 20.11.2025)
Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной
Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной - РИА Новости, 20.11.2025
Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной
Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной
Shaman рассказал РИА Новости, что сделал предложение Екатерине Мизулиной дома за ужином. "Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки... Я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: "Да".
донецкая народная республика, россия, екатерина мизулина, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Россия, Екатерина Мизулина, Денис Пушилин
Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной

Shaman рассказал, как сделал предложение Екатерине Мизулиной

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости о том, как сделал предложение своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, это произошло дома за ужином.
"Это не секрет. Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки. Не важно, в каком состоянии я захожу, в помятом или нет, но с букетом цветов. Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: "Да", - сказал он.
Пятого ноября Shaman и Мизулина сообщили, что расписались в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.
В марте Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Мизулину.
Shaman не будет повторно подавать заявку на товарный знак "Я русский"
Shaman не будет повторно подавать заявку на товарный знак "Я русский"
Донецкая Народная РеспубликаРоссияЕкатерина МизулинаДенис Пушилин
 
 
