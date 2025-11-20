https://ria.ru/20251120/shaman-2056220938.html
Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной
Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной
Shaman рассказал РИА Новости, что сделал предложение Екатерине Мизулиной дома за ужином. "Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки... Я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: "Да".
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости о том, как сделал предложение своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, это произошло дома за ужином.
"Это не секрет. Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки. Не важно, в каком состоянии я захожу, в помятом или нет, но с букетом цветов. Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: "Да", - сказал он.
Пятого ноября Shaman и Мизулина
сообщили, что расписались в ЗАГСе Донецка
в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР
). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин
.
В марте Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Мизулину.