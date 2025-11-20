Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной

"Это не секрет. Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки. Не важно, в каком состоянии я захожу, в помятом или нет, но с букетом цветов. Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: "Да", - сказал он.