Shaman рассказал, что хотел бы дать концерт в Китае
07:10 20.11.2025 (обновлено: 09:44 20.11.2025)
Shaman рассказал, что хотел бы дать концерт в Китае
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что хотел бы дать концерт в Китае. РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) рассказал в интервью РИА Новости, что хотел бы дать концерт в Китае.
"Все зависит от предложения. Меня интересует Китай. Я там не был вообще ни разу", - сказал он, отвечая на вопрос, в каких странах хотел бы выступить.
В середине августа текущего года Shaman посетил Пхеньян вместе с делегацией министерства культуры РФ, возглавляемой заместителем министра Андреем Малышевым, для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Кореи.
В октябре артист снова посетил КНДР по приглашению министерства культуры КНДР для участия в торжествах, приуроченных к 80-летию основания Трудовой партии Кореи. Девятого октября в Пхеньяне состоялся концерт российских деятелей искусства, на котором выступили Shaman, артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой "Тодес" и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.
