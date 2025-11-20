https://ria.ru/20251120/shaman-2056176395.html
Shaman не будет повторно подавать заявку на товарный знак "Я русский"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в интервью РИА Новости, что не собирается повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака "Я... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T04:00:00+03:00
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в интервью РИА Новости, что не собирается повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака "Я русский".
"Зачем? Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам артиста, изначально он подал заявку в Роспатент
на регистрацию товарного знака для того, чтобы прекратить попытки различных компаний использовать его имя в корыстных целях.
"Я это сделал для того, чтобы, во-первых, показать им, что это невозможно: если мне отказали, то им точно ничего не светит. Во-вторых, вы представляете, с точки зрения безопасности: если бы у них, не дай бог, это получилось, они начали бы продавать ту самую пресловутую водку, на которой написано "Я русский", люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman", - добавил он.
Shaman назвал эту инициативу, скорее, профилактической мерой.
"Тем самым я перебил у них желание заниматься плохими делами. Здесь изначально я знал, что так будет. Просто я это аккуратно, красиво, в рамках закона сделал в свою пользу", - подчеркнул он.
В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).
Роспатент в августе 2025 года отказал Shaman в регистрации соответствующего товарного знака.