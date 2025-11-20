Shaman не будет повторно подавать заявку на товарный знак "Я русский"

«

"Я это сделал для того, чтобы, во-первых, показать им, что это невозможно: если мне отказали, то им точно ничего не светит. Во-вторых, вы представляете, с точки зрения безопасности: если бы у них, не дай бог, это получилось, они начали бы продавать ту самую пресловутую водку, на которой написано "Я русский", люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman", - добавил он.