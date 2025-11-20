https://ria.ru/20251120/set-2056282481.html
Более 205 км водопроводных и канализационных сетей обновили в Москве
Более 205 км водопроводных и канализационных сетей обновили в Москве
Более 205 км водопроводных и канализационных сетей обновили в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства построили и реконструировали более 205 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
Более 205 км водопроводных и канализационных сетей обновили в Москве
Бирюков: более 200 км водопроводных и канализационных сетей обновили в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили и реконструировали более 205 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году выполнили работы по строительству и реконструкции свыше 120 километров сетей водоснабжения и свыше 85 километров канализации", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что соответствующие мероприятия проходили во всех административных округах. При их проведении использовались современные технологии и оборудование.
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - добавил он.
По его словам, устаревшие трубы меняют на новые, отечественного производства. Они выполнены из современных материалов, которые характеризуются технологичностью и устойчивостью к коррозии.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей.
"Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов", - уточнил он.