20.11.2025
13:23 20.11.2025
Более 205 км водопроводных и канализационных сетей обновили в Москве
Более 205 км водопроводных и канализационных сетей обновили в Москве
москва, петр бирюков
Более 205 км водопроводных и канализационных сетей обновили в Москве

Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили и реконструировали более 205 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году выполнили работы по строительству и реконструкции свыше 120 километров сетей водоснабжения и свыше 85 километров канализации", - рассказал Бирюков.
Точный подсчет. Как избежать проблем при замене коммунальных счетчиков
Вчера, 10:55
Заммэра рассказал, что соответствующие мероприятия проходили во всех административных округах. При их проведении использовались современные технологии и оборудование.
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - добавил он.
По его словам, устаревшие трубы меняют на новые, отечественного производства. Они выполнены из современных материалов, которые характеризуются технологичностью и устойчивостью к коррозии.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей.
"Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов", - уточнил он.
На западе Москвы завершена реконструкция участка газопровода
Вчера, 11:09
 
