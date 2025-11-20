Новогоднее шоу для всей семьи "Щелкунчик. История игрушек" пройдет в Москве

МОСКВА, 20 ноя - "Орг-Праздник". Организатор праздничных мероприятий "Орг-Праздник" приглашает жителей и гостей столицы на премьеру нового новогоднего шоу "Щелкунчик. История игрушек" (0+). Спектакль пройдет 20–21 декабря 2025 года и 2–4, 7 января 2026 года на сцене Культурного центра "Меридиан" (ул. Профсоюзная 61, метро Калужская/Воронцовская).

В основе постановки — знакомая сказочная история: коварный Мышиный король похитил волшебный орех, охраняющий сказочное королевство от темных сил. Жители и принц превращены в игрушки и заперты в шкафу. Один раз в год, накануне Рождества, у игрушек появляется шанс до полуночи найти орех и разрушить заклятье.

Тема игрушек знакома и понятна детям, но здесь она подана в свежем формате, объединяющим элементы театра, мюзикла и цирка. Дети и взрослые увидят воздушную акробатику, пластику и фокусы на сцене, услышат живой вокал и станут частью происходящего, участвуя в квестах и фокусах.

Перед началом спектакля организована праздничная интермедия у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Среди участников — иллюзионисты, в том числе победитель шоу "Удиви меня" — Дмитрий Чириков.