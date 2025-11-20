https://ria.ru/20251120/schelkunchik-2056272878.html
Новогоднее шоу для всей семьи "Щелкунчик. История игрушек" пройдет в Москве
Новогоднее шоу для всей семьи "Щелкунчик. История игрушек" пройдет в Москве - РИА Новости, 20.11.2025
Новогоднее шоу для всей семьи "Щелкунчик. История игрушек" пройдет в Москве
Организатор праздничных мероприятий "Орг-Праздник" приглашает жителей и гостей столицы на премьеру нового новогоднего шоу "Щелкунчик. История игрушек" (0+)... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:53:00+03:00
2025-11-20T12:53:00+03:00
2025-11-20T12:53:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056271940_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_37b671880bae633f0aae15440d722d8b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056271940_288:0:1727:1079_1920x0_80_0_0_4c740f4d08b13fe09f78397767832ff6.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 20 ноя - "Орг-Праздник". Организатор праздничных мероприятий "Орг-Праздник" приглашает жителей и гостей столицы на премьеру нового новогоднего шоу "Щелкунчик. История игрушек" (0+). Спектакль пройдет 20–21 декабря 2025 года и 2–4, 7 января 2026 года на сцене Культурного центра "Меридиан" (ул. Профсоюзная 61, метро Калужская/Воронцовская).
В основе постановки — знакомая сказочная история: коварный Мышиный король похитил волшебный орех, охраняющий сказочное королевство от темных сил. Жители и принц превращены в игрушки и заперты в шкафу. Один раз в год, накануне Рождества, у игрушек появляется шанс до полуночи найти орех и разрушить заклятье.
Тема игрушек знакома и понятна детям, но здесь она подана в свежем формате, объединяющим элементы театра, мюзикла и цирка. Дети и взрослые увидят воздушную акробатику, пластику и фокусы на сцене, услышат живой вокал и станут частью происходящего, участвуя в квестах и фокусах.
Перед началом спектакля организована праздничная интермедия у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Среди участников — иллюзионисты, в том числе победитель шоу "Удиви меня" — Дмитрий Чириков.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.