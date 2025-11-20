Сбер открыл доступ к линейке передовых российских нейросетевых моделей

Кроме того, стали доступны все модели генерации изображений и видео новой линейки Kandinsky 5.0 — Video Pro, Video Lite и Image Lite . Это собственные нейросети, нативно понимающие промпты на русском языке, знающие русскую культуру и умеющие писать кириллический текст на изображениях и видео, а также модели для сжатия визуальных данных K-VAE 1.0, необходимые для обучения моделей генерации визуального контента и являющиеся лучшими в мире среди открытых аналогов.

"Для создания настоящего ИИ мирового уровня нужны две вещи: колоссальные ресурсы и, что еще важнее, – R&D команды мирового уровня. У Сбера есть и то, и другое. Но наша принципиальная позиция – не строить "закрытую" технологию. Наша стратегия – стать открытым фундаментом для всей страны. Именно поэтому мы открываем веса наших моделей. Это ключевой момент. Когда мы отдаем модели, любая компания в России, от банка до стартапа, может установить их внутри своего закрытого контура и дообучить на своих чувствительных данных, никому их не показывая. Это и есть настоящий технологический суверенитет, когда ИИ есть у всей страны, и он становится основой для трансформаций бизнеса и стимула роста экономики", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрея Белевцева.