Рейтинг@Mail.ru
Сбер открыл доступ к линейке передовых российских нейросетевых моделей - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/sber-2056388219.html
Сбер открыл доступ к линейке передовых российских нейросетевых моделей
Сбер открыл доступ к линейке передовых российских нейросетевых моделей - РИА Новости, 20.11.2025
Сбер открыл доступ к линейке передовых российских нейросетевых моделей
Сбер открывает веса двух новых флагманских MoE-моделей в линейке GigaChat - Ultra-Preview и Lightning — созданных с нуля для русскоязычных задач, а также новое... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:56:00+03:00
2025-11-20T17:56:00+03:00
технологии
россия
массачусетский технологический институт
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_0b897c317323b6cb9b12687e0ecebc99.jpg
https://ria.ru/20251120/vedyakhin-2056361986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7597b6d874fa6d5b79e06eeb0523c19b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, массачусетский технологический институт, сбербанк россии
Технологии, Россия, Массачусетский технологический институт, Сбербанк России
Сбер открыл доступ к линейке передовых российских нейросетевых моделей

Сбер открывает пользователям доступ к флагманским нейросетевым моделям

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сбер открывает веса двух новых флагманских MoE-моделей в линейке GigaChat - Ultra-Preview и Lightning — созданных с нуля для русскоязычных задач, а также новое поколение открытых моделей GigaAM-v3 для распознавания речи с пунктуацией и нормализацией, сообщает банк.
Кроме того, стали доступны все модели генерации изображений и видео новой линейки Kandinsky 5.0 — Video Pro, Video Lite и Image Lite . Это собственные нейросети, нативно понимающие промпты на русском языке, знающие русскую культуру и умеющие писать кириллический текст на изображениях и видео, а также модели для сжатия визуальных данных K-VAE 1.0, необходимые для обучения моделей генерации визуального контента и являющиеся лучшими в мире среди открытых аналогов.
Код и веса всех моделей теперь доступны всем пользователям по лицензии MIT, в том числе для использования в коммерческих целях.
"Для создания настоящего ИИ мирового уровня нужны две вещи: колоссальные ресурсы и, что еще важнее, – R&D команды мирового уровня. У Сбера есть и то, и другое. Но наша принципиальная позиция – не строить "закрытую" технологию. Наша стратегия – стать открытым фундаментом для всей страны. Именно поэтому мы открываем веса наших моделей. Это ключевой момент. Когда мы отдаем модели, любая компания в России, от банка до стартапа, может установить их внутри своего закрытого контура и дообучить на своих чувствительных данных, никому их не показывая. Это и есть настоящий технологический суверенитет, когда ИИ есть у всей страны, и он становится основой для трансформаций бизнеса и стимула роста экономики", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрея Белевцева.
Александр Ведяхин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ведяхин: уже 90% регионов России применяют ИИ-решения Сбера
Вчера, 16:40
 
ТехнологииРоссияМассачусетский технологический институтСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала