Сбер открыл доступ к линейке передовых российских нейросетевых моделей
Сбер открыл доступ к линейке передовых российских нейросетевых моделей - РИА Новости, 20.11.2025
Сбер открыл доступ к линейке передовых российских нейросетевых моделей
Сбер открывает веса двух новых флагманских MoE-моделей в линейке GigaChat - Ultra-Preview и Lightning — созданных с нуля для русскоязычных задач, а также новое...
2025-11-20T17:56:00+03:00
2025-11-20T17:56:00+03:00
2025-11-20T17:56:00+03:00
технологии
россия
массачусетский технологический институт
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_0b897c317323b6cb9b12687e0ecebc99.jpg
https://ria.ru/20251120/vedyakhin-2056361986.html
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7597b6d874fa6d5b79e06eeb0523c19b.jpg
Технологии, Россия, Массачусетский технологический институт, Сбербанк России
Сбер открыл доступ к линейке передовых российских нейросетевых моделей
Сбер открывает пользователям доступ к флагманским нейросетевым моделям
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сбер открывает веса двух новых флагманских MoE-моделей в линейке GigaChat - Ultra-Preview и Lightning — созданных с нуля для русскоязычных задач, а также новое поколение открытых моделей GigaAM-v3 для распознавания речи с пунктуацией и нормализацией, сообщает банк.
Кроме того, стали доступны все модели генерации изображений и видео новой линейки Kandinsky 5.0 — Video Pro, Video Lite и Image Lite . Это собственные нейросети, нативно понимающие промпты на русском языке, знающие русскую культуру и умеющие писать кириллический текст на изображениях и видео, а также модели для сжатия визуальных данных K-VAE 1.0, необходимые для обучения моделей генерации визуального контента и являющиеся лучшими в мире среди открытых аналогов.
Код и веса всех моделей теперь доступны всем пользователям по лицензии MIT, в том числе для использования в коммерческих целях.
"Для создания настоящего ИИ мирового уровня нужны две вещи: колоссальные ресурсы и, что еще важнее, – R&D команды мирового уровня. У Сбера есть и то, и другое. Но наша принципиальная позиция – не строить "закрытую" технологию. Наша стратегия – стать открытым фундаментом для всей страны. Именно поэтому мы открываем веса наших моделей. Это ключевой момент. Когда мы отдаем модели, любая компания в России, от банка до стартапа, может установить их внутри своего закрытого контура и дообучить на своих чувствительных данных, никому их не показывая. Это и есть настоящий технологический суверенитет, когда ИИ есть у всей страны, и он становится основой для трансформаций бизнеса и стимула роста экономики", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрея Белевцева.