Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме сделали заявление о санкциях ЕС против России - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/sanktsii-2056270158.html
В Госдуме сделали заявление о санкциях ЕС против России
В Госдуме сделали заявление о санкциях ЕС против России - РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуме сделали заявление о санкциях ЕС против России
Санкции Евросоюза против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат уставу ООН и нормам ВТО, говорится в обращении Госдумы к... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:48:00+03:00
2025-11-20T12:48:00+03:00
михаил мишустин
россия
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
https://ria.ru/20251120/sanktsii-2056259647.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, россия, госдума рф, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ, Экономика
В Госдуме сделали заявление о санкциях ЕС против России

Госдума назвала санкции ЕС против России незаконными

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат уставу ООН и нормам ВТО, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
"В отношении России Европейским союзом уже приняты ограничительные санкции, которые абсолютно незаконны с точки зрения международного права, противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, правилам Всемирной торговой организации, двусторонним соглашениям со странами - членами Европейского союза", - говорится в документе.
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России
Вчера, 12:22
 
Михаил МишустинРоссияГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала