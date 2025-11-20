Каллас обсудит с главами МИД ЕС меры против российского "теневого флота"

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас сообщила, что собирается продолжить обсуждать с главами МИД ЕС в четверг меры против морских судов, которые в Брюсселе связывают с якобы перевозкой российской нефти в обход "потолка" цен, самовольно установленного странами "сообщества семи" (G7).