20.11.2025
10:44 20.11.2025
Каллас обсудит с главами МИД ЕС меры против российского "теневого флота"
Каллас обсудит с главами МИД ЕС меры против российского "теневого флота"
Каллас обсудит с главами МИД ЕС меры против российского "теневого флота"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас сообщила, что собирается продолжить обсуждать с главами МИД ЕС в четверг меры против морских судов, которые в Брюсселе связывают с якобы перевозкой российской нефти в обход "потолка" цен, самовольно установленного странами "сообщества семи" (G7).
"У нас планы - обсудить, что еще мы можем сделать с теневым флотом", - сказала она журналистам в Брюсселе перед началом встречи.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас продвигает идею о некой совместной декларации стран ЕС о ведении от их имени Еврокомиссией переговоров со странами, под флагом которых могут ходить такие суда, для их задержания и досмотра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Раскрыта тайна российского "теневого флота"
13 ноября, 08:00
 
