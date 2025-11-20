https://ria.ru/20251120/samolety-2056267945.html
Россия должна продолжить создание самолетов, заявил Мишустин
Россия должна продолжить создание самолетов, заявил Мишустин
Россия должна продолжить работу по созданию собственных самолетов, правильной логистики, укреплять связанность территорий РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин: Россия должна продолжить работу по созданию собственных самолетов