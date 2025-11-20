В Рязани ограничат движение для ликвидации обломков БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией региона уничтожены БПЛА. Произошло возгорание на территории одного предприятия. Обломки упали в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры нет.

"После ночной атаки БПЛА в Рязани будет проводиться уничтожение обломков... Будет временно ограничено движение автомобильного транспорта в районе Московского шоссе, а также ограничен проход граждан у некоторых городских объектов", - говорится в Telegram-канале оперштаба.