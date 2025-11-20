https://ria.ru/20251120/ryazan-2056197670.html
В Рязани ограничат движение для ликвидации обломков БПЛА
В Рязани ограничат движение для ликвидации обломков БПЛА - РИА Новости, 20.11.2025
В Рязани ограничат движение для ликвидации обломков БПЛА
Работы по ликвидации обломков БПЛА проведут в Рязани, движение транспорта временно ограничат в районе Московского шоссе, проход - у некоторых городских... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T08:51:00+03:00
2025-11-20T08:51:00+03:00
2025-11-20T08:51:00+03:00
рязань
рязанская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018421198_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_b7382b14f720a1d94e22d01cc6223cca.jpg
https://ria.ru/20251118/oblomki-2055645577.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018421198_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbbc0bdca6d1d695799d242643bdb259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, рязанская область, происшествия
Рязань, Рязанская область, Происшествия
В Рязани ограничат движение для ликвидации обломков БПЛА
В Рязани ограничат движение в районе Московского шоссе из-за обломков БПЛА