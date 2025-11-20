Рейтинг@Mail.ru
В Рязани ограничат движение для ликвидации обломков БПЛА - РИА Новости, 20.11.2025
08:51 20.11.2025
В Рязани ограничат движение для ликвидации обломков БПЛА
В Рязани ограничат движение для ликвидации обломков БПЛА - РИА Новости, 20.11.2025
В Рязани ограничат движение для ликвидации обломков БПЛА
Работы по ликвидации обломков БПЛА проведут в Рязани, движение транспорта временно ограничат в районе Московского шоссе, проход - у некоторых городских... РИА Новости, 20.11.2025
рязань
рязанская область
происшествия
рязань
рязанская область
рязань, рязанская область, происшествия
Рязань, Рязанская область, Происшествия
В Рязани ограничат движение для ликвидации обломков БПЛА

В Рязани ограничат движение в районе Московского шоссе из-за обломков БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиОбломки украинского беспилотника
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Работы по ликвидации обломков БПЛА проведут в Рязани, движение транспорта временно ограничат в районе Московского шоссе, проход - у некоторых городских объектов, сообщил оперштаб региона.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией региона уничтожены БПЛА. Произошло возгорание на территории одного предприятия. Обломки упали в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры нет.
"После ночной атаки БПЛА в Рязани будет проводиться уничтожение обломков... Будет временно ограничено движение автомобильного транспорта в районе Московского шоссе, а также ограничен проход граждан у некоторых городских объектов", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
РязаньРязанская областьПроисшествия
 
 
