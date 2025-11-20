Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал угрозы введения новых санкций против России - РИА Новости, 20.11.2025
17:48 20.11.2025
Рябков прокомментировал угрозы введения новых санкций против России
Рябков прокомментировал угрозы введения новых санкций против России
Американские сенаторы могут тешить себя мыслью, что угрозы введения новых санкций против России заставят ее прогнуться, но этого не будет, заявил замглавы МИД...
Рябков прокомментировал угрозы введения новых санкций против России

Рябков: угрозы новых санкций не заставят Россию прогнуться

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американские сенаторы могут тешить себя мыслью, что угрозы введения новых санкций против России заставят ее прогнуться, но этого не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил законопроект по санкциям против РФ и попросил лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна внести его на рассмотрение.
"В принципе, в политике нынешней администрации (США - ред.) прослеживается алгоритм использования в отношении непокорных и непослушных тактики кнута и пряника, палок и моркови, если дословно переводить с английского. И с этой точки зрения ничего нового. Хочу сказать, что нелегитимность любых санкций - это элемент нашего подхода к восприятию окружающего мира, который просто нельзя отменить. Сколько бы дополнительных санкций - первичных, вторичных, тарифных и любых иных - не вводили, мы будем действовать, сообразуясь исключительно с нашими национальными интересами. Экономика выстояла, и она будет стоять дальше. Мы не видим предпосылок для того, чтобы менять, что либо в нашем фундаментальном отношении к происходящему", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Он подчеркнул, что "решимость и твердость в этом вопросе - императив".
"А сенаторы (в США - ред.) могут тешить себя иллюзиями о том, относительно того, что, может быть, какой то дополнительный шаг с их стороны вдруг приблизит момент, когда Россия прогнется. Но этого не будет", - добавил Рябков.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
