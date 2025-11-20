Рябков прокомментировал угрозы введения новых санкций против России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американские сенаторы могут тешить себя мыслью, что угрозы введения новых санкций против России заставят ее прогнуться, но этого не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"А сенаторы (в США - ред.) могут тешить себя иллюзиями о том, относительно того, что, может быть, какой то дополнительный шаг с их стороны вдруг приблизит момент, когда Россия прогнется. Но этого не будет", - добавил Рябков.