Рубио сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 20.11.2025
Рубио сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Рубио сделал заявление об окончании конфликта на Украине
США продолжают разрабатывать список потенциальных идей для прекращения украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
специальная военная операция на украине
в мире
марко рубио
россия
украина
сша
россия
украина
сша
в мире, марко рубио, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марко Рубио, Россия, Украина, США
Рубио сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Рубио: США продолжают развивать идеи для окончания украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. США продолжают разрабатывать список потенциальных идей для прекращения украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы продолжаем разрабатывать список потенциальных идей для прекращения этой войны, основываясь на предложениях обеих сторон", - написал Рубио на своей странице в соцсети X.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
06:34
По его словам, прекращение этого конфликта требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Введут войска". В США раскрыли план против России из-за поражения Украины
03:34
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марко Рубио, Россия, Украина, США
 
 
