Рубио сделал заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. США продолжают разрабатывать список потенциальных идей для прекращения украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы продолжаем разрабатывать список потенциальных идей для прекращения этой войны, основываясь на предложениях обеих сторон", - написал Рубио на своей странице в соцсети X.

По его словам, прекращение этого конфликта требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями.

Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.