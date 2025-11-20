https://ria.ru/20251120/rst-2056247048.html
Путин поприветствовал участников съезда Российского союза туриндустрии
Путин поприветствовал участников съезда Российского союза туриндустрии
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей XXI съезда Российского союза туриндустрии (РСТ), отметил, что союз делает многое РИА Новости, 20.11.2025
Путин отметил вклад РСТ в повышение качества туруслуг
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей XXI съезда Российского союза туриндустрии (РСТ), отметил, что союз делает многое для возрождения и поддержки народных промыслов, восстановления объектов культурного наследия, повышения качества и доступности туристических услуг, а также подготовки квалифицированных кадров.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
"Отрадно, что сегодня, во многом благодаря плодотворной, созидательной деятельности РСТ лучшие отраслевые традиции бережно сохраняются и развиваются... Многое делается для возрождения и поддержки народных промыслов, восстановления объектов культурного наследия, повышения качества и доступности туристических услуг, подготовки квалифицированных кадров", - говорится в приветствии.
Путин
добавил, что туриндустрия становится одним из важных факторов укрепления инфраструктурного и социально-экономического потенциала городов, поселков и целых регионов.
Президент оценил значимые результаты работы РСТ: современные гостиницы, кафе и рестораны, новые рабочие места, условия для роста предпринимательской активности в индустрии гостеприимства, строительном и транспортном комплексах.
Он отметил, что на форуме собрались представители профильных министерств и ведомств, крупных туристических, страховых, консалтинговых компаний, экспертного сообщества, СМИ из разных регионов России
"Уверен, что ваш съезд пройдет в деловой, творческой атмосфере, даст старт содержательным, востребованным проектам и инициативам, которые послужат дальнейшему формированию в России конкурентоспособного туристического рынка", - подчеркнул Путин.