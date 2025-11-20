Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России - РИА Новости, 20.11.2025
13:42 20.11.2025 (обновлено: 14:24 20.11.2025)
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России - РИА Новости, 20.11.2025
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России
Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроект, закрепляющий кресты на гербе Российской Федерации, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 20.11.2025
россия, вахтанг кипшидзе, вячеслав володин, русская православная церковь, госдума рф
Россия, Вахтанг Кипшидзе, Вячеслав Володин, Русская православная церковь, Госдума РФ
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России

РПЦ поддержала законопроект о закреплении крестов на гербе РФ

© РИА Новости / Мария Девахина
Государственный герб России
Государственный герб России
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Государственный герб России. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроект, закрепляющий кресты на гербе Российской Федерации, сообщил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на платформе Max, что группа депутатов с ним во главе внесла в палату законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой.
"Всецело поддерживаем данную законодательную инициативу. Герб России, лишенный крестов, естественным образом перестает быть национальным символом нашей страны. Ведь России не было бы без принятия народами исторической Руси Крещения. В том числе и неразрывную связанность нашей страны с христианством символизирует российский герб", – сказал Кипшидзе.
Он выразил надежду, что Россия навсегда вышла из общеевропейского тренда на замалчивание христианских основ своей цивилизации, выражавшегося в попытках убирать кресты с изображений храмов.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе
Вчера, 11:11
 
РоссияВахтанг КипшидзеВячеслав ВолодинРусская православная церковьГосдума РФ
 
 
