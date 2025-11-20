В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроект, закрепляющий кресты на гербе Российской Федерации, сообщил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на платформе Max, что группа депутатов с ним во главе внесла в палату законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой.
"Всецело поддерживаем данную законодательную инициативу. Герб России, лишенный крестов, естественным образом перестает быть национальным символом нашей страны. Ведь России не было бы без принятия народами исторической Руси Крещения. В том числе и неразрывную связанность нашей страны с христианством символизирует российский герб", – сказал Кипшидзе.
Он выразил надежду, что Россия навсегда вышла из общеевропейского тренда на замалчивание христианских основ своей цивилизации, выражавшегося в попытках убирать кресты с изображений храмов.