В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроект, закрепляющий кресты на гербе Российской Федерации, сообщил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он выразил надежду, что Россия навсегда вышла из общеевропейского тренда на замалчивание христианских основ своей цивилизации, выражавшегося в попытках убирать кресты с изображений храмов.