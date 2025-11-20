Рейтинг@Mail.ru
Россия способна на суверенные решения в авиации, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2025
14:15 20.11.2025
Россия способна на суверенные решения в авиации, заявил Мишустин
Россия способна на суверенные решения в области авиации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2025
2025
Россия способна на суверенные решения в авиации, заявил Мишустин

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве
Михаил Мишустин посещает выставку Транспорт России в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия способна на суверенные решения в области авиации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина посетил выставку "Транспорт России", где в том числе был представлен стенд, посвященный гражданской авиации.
"РФ - одна из стран в мире, которая способна на суверенные решения в области авиации", -сказал Мишустин в ходе посещения выставки.
Мишустин: Россия должна продолжить работу по созданию самолетов
Вчера, 12:14
Вчера, 12:14
 
