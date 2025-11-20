Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Польше - РИА Новости, 20.11.2025
16:59 20.11.2025 (обновлено: 17:00 20.11.2025)
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Польше
Москва рассматривает закрытие генерального консульства России в Гданьске в Польше в качестве политики, направленной на разрушение двусторонних отношений,... РИА Новости, 20.11.2025
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Польше

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва рассматривает закрытие генерального консульства России в Гданьске в Польше в качестве политики, направленной на разрушение двусторонних отношений, российская сторона даст зеркальный ответ на эти действия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем этот очередной враждебный шаг польских властей, как проявление целенаправленной политики на разрушение двусторонних отношений на фоне господствующей в Польше пещерной русофобии. Разумеется, российская сторона даст на эти действия зеркальный ответ, ощутимо ограничив польское консульское дипломатическое присутствие в нашей стране", - сказала она в ходе брифинга.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.
