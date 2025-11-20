Россия и Китай расширили число совместных учений, сообщил Белоусов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военные ведомства России и Китая существенно расширили количество совместных учений на суше, море и в воздухе, говорится в сообщении Минобороны РФ по итогам встречи главы ведомства Андрей Белоусова с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся в рамках визита китайской делегации в Москву.