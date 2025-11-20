Рейтинг@Mail.ru
15:03 20.11.2025 (обновлено: 16:18 20.11.2025)
Россия и Китай расширили число совместных учений, сообщил Белоусов
россия, китай, москва, андрей белоусов, чжан юся
Россия, Китай, Москва, Андрей Белоусов, Чжан Юся
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся во время переговоров в Москве. 20 ноября 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся во время переговоров в Москве. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся во время переговоров в Москве. 20 ноября 2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военные ведомства России и Китая существенно расширили количество совместных учений на суше, море и в воздухе, говорится в сообщении Минобороны РФ по итогам встречи главы ведомства Андрей Белоусова с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся в рамках визита китайской делегации в Москву.
"Министр обороны РФ также добавил, что военные ведомства России и Китая приступили к реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей, существенно расширив количество совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе". – сообщили в Минобороны.
"Их цель – обеспечить безопасность двух стран. Подчеркну, что они не направлены против третьих сторон", – заявил Белоусов.
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности
19 ноября, 18:56
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности
