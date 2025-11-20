Российский посол предупредил Молдавию о рисках конфронтации с Москвой

КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил журналистам, что республике следует учитывать попытки внешних игроков повлиять на ее позицию и подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфронтации.

На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. Посол РФ, которого ранее уже вызывали в МИД Молдавии, опровергал заявления Кишинева.