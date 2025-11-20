Рейтинг@Mail.ru
Российский посол предупредил Молдавию о рисках конфронтации с Москвой
13:09 20.11.2025 (обновлено: 15:36 20.11.2025)
Российский посол предупредил Молдавию о рисках конфронтации с Москвой
в мире
молдавия
россия
кишинев
олег озеров
в мире, молдавия, россия, кишинев, олег озеров
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров во время пресс-подхода у здания МИД Молдавии в Кишиневе. 20 ноября 2025
КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил журналистам, что республике следует учитывать попытки внешних игроков повлиять на ее позицию и подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфронтации.
Накануне минобороны Молдавии заявило, что Румыния и Украина уведомили Кишинев о пролете неизвестного беспилотника над воздушным пространством страны. При этом беспилотник не был обнаружен молдавскими системами мониторинга воздушного пространства. В четверг МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе.
Экс-вице-премьер Молдавии рассказал, почему власти закрыли Русский дом
"Мы призываем молдавскую сторону не допускать воздействия внешних игроков на их позицию. Достаточно желающих принять Республику Молдова в конфронтацию с Россией, которую Россия не желает", - подчеркнул глава российской дипмиссии. Он также обратил внимание на противоречивые заявления Кишинева. "Мы видели, что министерство обороны (Молдавии - ред.) вначале опровергло пролет дрона и только после консультаций с украинскими и румынскими военными было заявлено, что дрон все-таки был", - сказал Озеров.
На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. Посол РФ, которого ранее уже вызывали в МИД Молдавии, опровергал заявления Кишинева.
Захарова сравнила молдавского депутата с Шариковым после слов о Пушкине
