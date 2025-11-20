https://ria.ru/20251120/rossija-2056277684.html
Российский посол предупредил Молдавию о рисках конфронтации с Москвой
Российский посол предупредил Молдавию о рисках конфронтации с Москвой - РИА Новости, 20.11.2025
Российский посол предупредил Молдавию о рисках конфронтации с Москвой
Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил журналистам, что республике следует учитывать попытки внешних игроков повлиять на ее позицию и подчеркнул, что Москва РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:09:00+03:00
2025-11-20T13:09:00+03:00
2025-11-20T15:36:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
олег озеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056339865_0:41:3160:1819_1920x0_80_0_0_d37da9a81a4622414e08bd9aecc4e2be.jpg
https://ria.ru/20251119/moldavija-2056154164.html
https://ria.ru/20251119/moldaviya-2056006786.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056339865_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_d9014230e15417ddcf94ff1ceda21f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, кишинев, олег озеров
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Олег Озеров
Российский посол предупредил Молдавию о рисках конфронтации с Москвой
Посол Озеров предупредил Молдавию о рисках вовлечения в конфронтации с Москвой
КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил журналистам, что республике следует учитывать попытки внешних игроков повлиять на ее позицию и подчеркнул, что Москва не заинтересована в конфронтации.
Накануне минобороны Молдавии
заявило, что Румыния
и Украина
уведомили Кишинев
о пролете неизвестного беспилотника над воздушным пространством страны. При этом беспилотник не был обнаружен молдавскими системами мониторинга воздушного пространства. В четверг МИД Молдавии вызвал посла России
в Кишиневе.
"Мы призываем молдавскую сторону не допускать воздействия внешних игроков на их позицию. Достаточно желающих принять Республику Молдова в конфронтацию с Россией, которую Россия не желает", - подчеркнул глава российской дипмиссии. Он также обратил внимание на противоречивые заявления Кишинева. "Мы видели, что министерство обороны (Молдавии - ред.) вначале опровергло пролет дрона и только после консультаций с украинскими и румынскими военными было заявлено, что дрон все-таки был", - сказал Озеров
.
На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны. Посол РФ, которого ранее уже вызывали в МИД Молдавии, опровергал заявления Кишинева.