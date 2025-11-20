Россия ведет с Индией предметный диалог о проектах АЭС, заявил посол

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Россия ведет с Индией предметный диалог о возможных проектах серийного сооружения современных атомных энергоблоков большой мощности, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.

"Ведется предметный диалог с участниками рынка о возможных проектах серийного сооружения в Индии современных энергоблоков большой мощности на основе проверенной временем технологии ВВЭР", - сказал он.

Алипов отметил успешное сотрудничество по сооружению АЭС " Куданкулам " в штате Тамилнаду – ее первые два блока из шести уже обеспечивают местное население доступной электроэнергией.

"Сегодня мы наблюдаем, что в ядерной энергетике Индии происходят важные структурные изменения. Индийская амбициозная задача по достижению 100 ГВт мощности на базе атомных электростанций к 2047 году, которая сопровождается планами по либерализации национального законодательства и созданию условий для вовлечения в кооперацию частный сектор, открывает новые возможности для совместной работы в области атомных энергетических решений", - добавил он.

Дипломат также отметил, что другим перспективным направлением видится строительство в стране АЭС малой мощности, способных обеспечить поставку электроэнергии в отдаленные районы.