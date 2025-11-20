Рейтинг@Mail.ru
Россия ведет с Индией предметный диалог о проектах АЭС, заявил посол
06:54 20.11.2025 (обновлено: 07:31 20.11.2025)
Россия ведет с Индией предметный диалог о проектах АЭС, заявил посол
Россия ведет с Индией предметный диалог о проектах АЭС, заявил посол
Россия ведет с Индией предметный диалог о возможных проектах серийного сооружения современных атомных энергоблоков большой мощности, заявил посол России в Индии РИА Новости, 20.11.2025
в мире, индия, тамилнад, денис алипов, куданкулам, россия
В мире, Индия, Тамилнад, Денис Алипов, Куданкулам, Россия
Россия ведет с Индией предметный диалог о проектах АЭС, заявил посол

Посол Алипов: Россия обсуждает с Индией сооружение блоков АЭС большой мощности

CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped) АЭС "Куданкулам" в Индии
 АЭС Куданкулам в Индии
CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped)
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Россия ведет с Индией предметный диалог о возможных проектах серийного сооружения современных атомных энергоблоков большой мощности, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
"Ведется предметный диалог с участниками рынка о возможных проектах серийного сооружения в Индии современных энергоблоков большой мощности на основе проверенной временем технологии ВВЭР", - сказал он.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лихачев рассказал о российском предложении для Индии по плавучим АЭС
1 сентября, 13:26
Алипов отметил успешное сотрудничество по сооружению АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнаду – ее первые два блока из шести уже обеспечивают местное население доступной электроэнергией.
"Сегодня мы наблюдаем, что в ядерной энергетике Индии происходят важные структурные изменения. Индийская амбициозная задача по достижению 100 ГВт мощности на базе атомных электростанций к 2047 году, которая сопровождается планами по либерализации национального законодательства и созданию условий для вовлечения в кооперацию частный сектор, открывает новые возможности для совместной работы в области атомных энергетических решений", - добавил он.
Дипломат также отметил, что другим перспективным направлением видится строительство в стране АЭС малой мощности, способных обеспечить поставку электроэнергии в отдаленные районы.
"Значительное внимание и далее будем уделять инициативам по локализации строительства, более активному вовлечению индийской промышленности и наращиванию национальных компетенций, которые рассматриваются как фундамент для построения устойчивых и долгосрочных партнерских отношений", - сказал посол.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Индия хочет строить у себя малые АЭС вместе с Россией, заявил Лихачев
1 сентября, 13:23
 
В миреИндияТамилнадДенис АлиповКуданкуламРоссия
 
 
