Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, заявил посол - РИА Новости, 20.11.2025
06:26 20.11.2025
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, заявил посол
2025
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, заявил посол

Посол Алипов: Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, готова и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
"Несмотря на попытки подорвать двустороннее взаимодействие в нефтегазовой сфере, наша кооперация на данном треке поступательно развивается. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей рынка свыше 30%. Мы готовы и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия", - заявил он.
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Посол России в Индии рассказал о подготовке к визиту Путина
