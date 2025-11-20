Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, заявил посол

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, готова и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.