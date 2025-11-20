https://ria.ru/20251120/rossija-2056188559.html
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, заявил посол
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, заявил посол - РИА Новости, 20.11.2025
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, заявил посол
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, готова и дальше предлагать Нью-Дели самые выгодные условия, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T06:26:00+03:00
2025-11-20T06:26:00+03:00
2025-11-20T06:26:00+03:00
экономика
россия
индия
нью-дели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149247/69/1492476938_0:138:4263:2536_1920x0_80_0_0_0035c31743f56ed0f72e726b0841c675.jpg
https://ria.ru/20251120/indiya-2056187091.html
россия
индия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149247/69/1492476938_507:0:4263:2817_1920x0_80_0_0_82d6f7dc9e56453131a28f156f31c843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, нью-дели
Экономика, Россия, Индия, Нью-Дели
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, заявил посол
Посол Алипов: Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию