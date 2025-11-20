Посол рассказал о сотрудничестве России и Индии в нефтегазовой сфере

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Россия сохранит за собой статус одного из основных партнеров Индии в нефтегазовой сфере, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.

"Для продолжения кооперации нами была проведена большая работа по выстраиванию новых платежных механизмов. Налажено обеспечение страховым покрытием морских грузов, что имеет принципиальное значение для поставок отечественной продукции. Уверен, что мы будем и далее успешно адаптироваться к меняющимся условиям", - сказал посол.