Посол рассказал о сотрудничестве России и Индии в нефтегазовой сфере

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Россия сохранит за собой статус одного из основных партнеров Индии в нефтегазовой сфере, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
"Индийское руководство неоднократно подчеркивало, что для Индии в приоритете всегда остается экономическая целесообразность. Поэтому исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных партнеров в этой сфере для южноазиатской республики, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры", - сказал он.
Алипов отметил, что спрос на нефть в Индии будет только расти, по данным Международного энергетического агентства, к 2035 году он увеличится на 37%.
"Для продолжения кооперации нами была проведена большая работа по выстраиванию новых платежных механизмов. Налажено обеспечение страховым покрытием морских грузов, что имеет принципиальное значение для поставок отечественной продукции. Уверен, что мы будем и далее успешно адаптироваться к меняющимся условиям", - сказал посол.