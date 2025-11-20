В России переобъявили в розыск журналиста Washington Examiner

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Журналист Washington Examiner Том Роган*, призывавший в своей колонке взорвать Крымский мост, переобъявлен в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.