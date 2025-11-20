Рейтинг@Mail.ru
В России переобъявили в розыск журналиста Washington Examiner - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 20.11.2025 (обновлено: 07:33 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/rossija-2056182468.html
В России переобъявили в розыск журналиста Washington Examiner
В России переобъявили в розыск журналиста Washington Examiner - РИА Новости, 20.11.2025
В России переобъявили в розыск журналиста Washington Examiner
Журналист Washington Examiner Том Роган*, призывавший в своей колонке взорвать Крымский мост, переобъявлен в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T05:07:00+03:00
2025-11-20T07:33:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg
https://ria.ru/20251007/rozysk-2046746682.html
https://ria.ru/20250506/prizyvy-2015221424.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b099d721e8780fda5209135abe8fb5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
В России переобъявили в розыск журналиста Washington Examiner

В РФ вновь разыскивают журналиста Рогана, призывавшего взорвать Крымский мост

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Журналист Washington Examiner Том Роган*, призывавший в своей колонке взорвать Крымский мост, переобъявлен в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Роган Том*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Алексей Арестович* - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Арестовича* переобъявили в розыск в России
7 октября, 03:57
В мае 2018 года СК РФ сообщал о возбуждении уголовных дел по "террористическим" статьям в отношении Рогана за его колонку в Washington Examiner, в которой журналист призывал взорвать Крымский мост, и против редактора Хьюго Гердона, разместившего этот материал на сайте журнала.
В начале февраля 2024 года журналист был включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. В марте того же года МВД РФ объявило Рогана в розыск по статье УК, которая не уточнялась.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста
6 мая, 10:52
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала