В России переобъявили в розыск журналиста Washington Examiner
Журналист Washington Examiner Том Роган*, призывавший в своей колонке взорвать Крымский мост, переобъявлен в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T05:07:00+03:00
2025-11-20T05:07:00+03:00
2025-11-20T07:33:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
россия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
