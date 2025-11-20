Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена наказать военных преступников Киева, заявил Мирошник - РИА Новости, 20.11.2025
01:53 20.11.2025
Россия намерена наказать военных преступников Киева, заявил Мирошник
Россия намерена наказать военных преступников Киева, заявил Мирошник
в мире, россия, киев, украина, родион мирошник
В мире, Россия, Киев, Украина, Родион Мирошник
Россия намерена наказать военных преступников Киева, заявил Мирошник

Мирошник: Россия имеет политическую волю расследовать преступления Киева

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Россия имеет политическую волю расследовать преступления Киева наказать военных преступников Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"У страны однозначно есть политическая воля расследовать и наказать военных преступников. Как это будет реализовано в международном формате, на сегодняшний день еще остается большим вопросом", - сказал Мирошник в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Эксперт рассказал о доказательной базе для "Нюрнберга-2"
В миреРоссияКиевУкраинаРодион Мирошник
 
 
