Россия готова обсуждать с США ядерные вооружения, заявил Гатилов

"И эта мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания. Ведь, как известно, для "танго нужны двое". Предполагаем, что эта тема получит свое звучание в ходе дискуссий на очередной сессии Конференции по разоружению, которая начнется в январе 2026 года", - добавил он.