Россия готова обсуждать с США ядерные вооружения, заявил Гатилов - РИА Новости, 20.11.2025
01:21 20.11.2025
Россия готова обсуждать с США ядерные вооружения, заявил Гатилов
в мире, россия, сша, женева (город), геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, США, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН
Геннадий Гатилов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. РФ готова возобновить диалог с США по сокращению ядерных вооружений, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Россия готова к возобновлению диалога с США о сокращении ядерных вооружений, если для этого будут созданы соответствующие условия", - сообщил Гатилов газете "Известия".
По его словам, для создания предпосылок к такому диалогу Россия объявила о готовности после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ.
"И эта мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания. Ведь, как известно, для "танго нужны двое". Предполагаем, что эта тема получит свое звучание в ходе дискуссий на очередной сессии Конференции по разоружению, которая начнется в январе 2026 года", - добавил он.
