В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге - РИА Новости, 20.11.2025
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
Специалисты Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, время его выявления составляет всего 30-35 минут
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
Роспотребнадзор разработал новый быстрый тест для диагностики вируса денге
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, время его выявления составляет всего 30-35 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
создали первый в России
быстрый тест для диагностики вируса денге на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Новый тест позволяет выявить наличие вируса всего за 30-35 минут вместо нескольких часов по сравнению с стандартным ПЦР-анализом", - рассказали в ведомстве.
Лихорадка денге – это острая вирусная трансмиссивная инфекция, несвоевременная диагностика которой может привести к тяжелому и осложненному течению заболевания. Ранние проявления лихорадки денге сходны с симптомами ОРВИ, что затрудняет постановку диагноза только по клиническим признакам. Инфекция передается через укусы комаров, обитающих в странах с тропическим климатом, особенному риску подвержены люди, путешествующие в эндемичные регионы Южной и Юго-Восточной Азии
, Латинской Америки
и Африки
.
"Быстрая и точная диагностика инфекционных заболеваний не только увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, но в случае вируса денге имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения эффективного лечения и принятия необходимых противоэпидемических мер", - отметили в пресс-службе.
Разработка теста проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья".