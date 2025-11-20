В России разработали новый тест для диагностики вируса денге

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, время его выявления составляет всего 30-35 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Быстрая и точная диагностика инфекционных заболеваний не только увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, но в случае вируса денге имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения эффективного лечения и принятия необходимых противоэпидемических мер", - отметили в пресс-службе.