Рейтинг@Mail.ru
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/rospotrebnadzor-2056175330.html
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге - РИА Новости, 20.11.2025
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
Специалисты Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, время его выявления составляет всего 30-35 минут, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T03:40:00+03:00
2025-11-20T03:40:00+03:00
здоровье - общество
россия
юго-восточная азия
латинская америка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg
https://ria.ru/20251117/rospotrebnadzor-2055527250.html
https://ria.ru/20250306/virus-2003322819.html
россия
юго-восточная азия
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e910872df287809c5e95acf5122125f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, юго-восточная азия, латинская америка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге

Роспотребнадзор разработал новый быстрый тест для диагностики вируса денге

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТест-системы
Тест-системы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Тест-системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, время его выявления составляет всего 30-35 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в России быстрый тест для диагностики вируса денге на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Новый тест позволяет выявить наличие вируса всего за 30-35 минут вместо нескольких часов по сравнению с стандартным ПЦР-анализом", - рассказали в ведомстве.
Комар - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки денге в Нигерии
17 ноября, 17:13
Лихорадка денге – это острая вирусная трансмиссивная инфекция, несвоевременная диагностика которой может привести к тяжелому и осложненному течению заболевания. Ранние проявления лихорадки денге сходны с симптомами ОРВИ, что затрудняет постановку диагноза только по клиническим признакам. Инфекция передается через укусы комаров, обитающих в странах с тропическим климатом, особенному риску подвержены люди, путешествующие в эндемичные регионы Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.
"Быстрая и точная диагностика инфекционных заболеваний не только увеличивает пропускную способность диагностических лабораторий, но в случае вируса денге имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших, назначения эффективного лечения и принятия необходимых противоэпидемических мер", - отметили в пресс-службе.
Разработка теста проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья".
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Врач рассказал, как вирус денге атакует клетки организма
6 марта, 03:26
 
Здоровье - ОбществоРоссияЮго-Восточная АзияЛатинская АмерикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала