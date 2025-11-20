https://ria.ru/20251120/rosatom-2056373169.html
Королев: "Росатом" может использовать в своих проектах технологии майнинга
Королев: "Росатом" может использовать в своих проектах технологии майнинга - РИА Новости, 20.11.2025
Королев: "Росатом" может использовать в своих проектах технологии майнинга
На фоне развития отраслевой технологической платформы "Росатом" применяет инструменты искусственного интеллекта на всех этапах жизненного цикла сложных объектов
В «Росатоме» рассказали о возможностях применения ИИ в майнинге
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. На фоне развития отраслевой технологической платформы "Росатом" применяет инструменты искусственного интеллекта на всех этапах жизненного цикла сложных объектов и вопрос возможности использования технологий майнинга в этом смысле вызывает интерес, сообщил заместитель директора по информационным и цифровым технологиям госкорпорации Андрей Королев на Втором российском форуме промышленного майнинга в Москве.
"Майнинг сегодня является стабильным потребителем электроэнергии, и нам удалось выстроить баланс между ним, энергетикой, и дата-центрами. На фоне развития отраслевой технологической платформы мы применением инструменты искусственного интеллекта на всех этапах жизненного цикла сложных объектов. Поэтому для нас интересен вопрос возможности использования технологий майнинга в широком смысле этого слова для решения задач с использованием ИИ", - привели в "Росатоме" слова Королева.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" — многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. В сферу деятельности "Росатома" входит также производство инновационной неядерной продукции, логистика и развитие Северного морского пути, реализация экологических проектов. Госкорпорация объединяет более 550 предприятий и организаций, в которых работают около 420 тысяч человек.
Одна из ключевых задач в рамках Единой цифровой стратегии "Росатома" - вывод на рынок цифровых продуктов. Госкорпорация планирует к 2030 году достичь глобального лидерства по ряду технологий на мировом рынке цифровых решений. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" разрабатывает и активно развивает собственные цифровые решения. Стратегическая цель их внедрения – повышение эффективности производственных и технологических процессов в атомной отрасли и в компаниях – партнерах госкорпорации.