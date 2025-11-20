Королев: "Росатом" может использовать в своих проектах технологии майнинга

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. На фоне развития отраслевой технологической платформы "Росатом" применяет инструменты искусственного интеллекта на всех этапах жизненного цикла сложных объектов и вопрос возможности использования технологий майнинга в этом смысле вызывает интерес, сообщил заместитель директора по информационным и цифровым технологиям госкорпорации Андрей Королев на Втором российском форуме промышленного майнинга в Москве.

"Майнинг сегодня является стабильным потребителем электроэнергии, и нам удалось выстроить баланс между ним, энергетикой, и дата-центрами. На фоне развития отраслевой технологической платформы мы применением инструменты искусственного интеллекта на всех этапах жизненного цикла сложных объектов. Поэтому для нас интересен вопрос возможности использования технологий майнинга в широком смысле этого слова для решения задач с использованием ИИ", - привели в "Росатоме" слова Королева.

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" — многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. В сферу деятельности "Росатома" входит также производство инновационной неядерной продукции, логистика и развитие Северного морского пути, реализация экологических проектов. Госкорпорация объединяет более 550 предприятий и организаций, в которых работают около 420 тысяч человек.