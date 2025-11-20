Рейтинг@Mail.ru
17:45 20.11.2025 (обновлено: 17:49 20.11.2025)
Международные резервы России выросли после трех недель спада
Международные резервы России выросли после трех недель спада
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Международные резервы России с 7 по 14 ноября впервые выросли после трех недель спада и составили 734,1 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 14 ноября 2025 года составили 734,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 14,3 млрд долларов США, или на 2,0%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 7 ноября составляли 719,8 миллиарда долларов, снизившись с 725,8 миллиарда долларов на 31 октября. При этом по состоянию на конец дня 24 октября резервы составляли 731,2 миллиарда долларов, а на конец дня 17 октября - 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Золотой запас России вырос за год на рекордную сумму
13 ноября, 06:02
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
