Международные резервы России выросли после трех недель спада

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Международные резервы России с 7 по 14 ноября впервые выросли после трех недель спада и составили 734,1 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.

Международные резервы по состоянию на конец дня 7 ноября составляли 719,8 миллиарда долларов, снизившись с 725,8 миллиарда долларов на 31 октября. При этом по состоянию на конец дня 24 октября резервы составляли 731,2 миллиарда долларов, а на конец дня 17 октября - 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.