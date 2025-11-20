Турецкие компании ищут партнеров в Ижевске

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Закупочная сессия в рамках конференции "Сделано в России. Продвигаем в мире", где местные производители смогли провести прямые переговоры с байерами из Турции, Монголии, Казахстана и Киргизии, проходит в Ижевске, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), который обеспечил участие турецкой делегации.
"Представительство Российского экспортного центра в Турции оказало содействие в подборе компаний и сопровождении работы турецкой делегации на площадках, обеспечив участие ключевых игроков в сферах лесопромышленного комплекса и строительных материалов - сегментах, которые традиционно пользуются высоким спросом в стране. В рамках закупочной сессии турецкие участники подробно ознакомились с продукцией предприятий Удмуртии и других регионов России, а также провели персональные B2B-встречи с производителями пиломатериалов хвойных пород, фанеры, шпона, плитных материалов (OSB), деревянных конструкций и др.", - говорится в сообщении.
"Российско-турецкая торговля продолжает расширяться, и интерес турецких импортеров к продукции российских регионов растет из года в год. Удмуртия - один из сильных центров мебельного и лесопромышленного производства, и Российский экспортный центр активно поддерживает компании, помогая им налаживать контакты и находить партнеров в Турции и по всему миру. Мы видим высокую вероятность заключения экспортных контрактов по итогам этой миссии и готовы всесторонне содействовать российским компаниям в выходе на турецкий рынок", – подчеркнул представитель РЭЦ в Турции Илья Чистяков.
Реверсная бизнес-миссия покупателей в Ижевске проходит 19-20 ноября в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Организатор - Центр поддержки экспорта Удмуртии.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг РФ.