Турецкие компании ищут партнеров в Ижевске

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Закупочная сессия в рамках конференции "Сделано в России. Продвигаем в мире", где местные производители смогли провести прямые переговоры с байерами из Турции, Монголии, Казахстана и Киргизии, проходит в Ижевске, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), который обеспечил участие турецкой делегации.

"Представительство Российского экспортного центра в Турции оказало содействие в подборе компаний и сопровождении работы турецкой делегации на площадках, обеспечив участие ключевых игроков в сферах лесопромышленного комплекса и строительных материалов - сегментах, которые традиционно пользуются высоким спросом в стране. В рамках закупочной сессии турецкие участники подробно ознакомились с продукцией предприятий Удмуртии и других регионов России, а также провели персональные B2B-встречи с производителями пиломатериалов хвойных пород, фанеры, шпона, плитных материалов (OSB), деревянных конструкций и др.", - говорится в сообщении.

"Российско-турецкая торговля продолжает расширяться, и интерес турецких импортеров к продукции российских регионов растет из года в год. Удмуртия - один из сильных центров мебельного и лесопромышленного производства, и Российский экспортный центр активно поддерживает компании, помогая им налаживать контакты и находить партнеров в Турции и по всему миру. Мы видим высокую вероятность заключения экспортных контрактов по итогам этой миссии и готовы всесторонне содействовать российским компаниям в выходе на турецкий рынок", – подчеркнул представитель РЭЦ в Турции Илья Чистяков.

Реверсная бизнес-миссия покупателей в Ижевске проходит 19-20 ноября в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Организатор - Центр поддержки экспорта Удмуртии.