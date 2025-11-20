Решетников предложил заселять в отель без взаимодействия на ресепшене

«

"Давайте уже реализуем, пользуясь тем, что у нас будет мессенджер Мах, который позволяет, которому доверено на порядок больше - давайте реализуем идею, связанную с заселением без ресепшена, без физического присутствия там человека. Это нам даст большие эффекты, особенно в вечернее, ночное, утреннее заселение. Давайте такую задачу перед собой и перед министерством поставим", - сказал Решетников во время выступления на XXI съезде туриндустрии России.