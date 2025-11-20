Решетников предложил заселять в отель без взаимодействия на ресепшене

https://ria.ru/20251120/reshetnikov-2056257385.html
Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил реализовать идею, связанную с заселением в отель без взаимодействия с человеком на ресепшене. РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил реализовать идею, связанную с заселением в отель без взаимодействия с человеком на ресепшене.
"Давайте уже реализуем, пользуясь тем, что у нас будет мессенджер Мах, который позволяет, которому доверено на порядок больше - давайте реализуем идею, связанную с заселением без ресепшена, без физического присутствия там человека. Это нам даст большие эффекты, особенно в вечернее, ночное, утреннее заселение. Давайте такую задачу перед собой и перед министерством поставим", - сказал Решетников во время выступления на XXI съезде туриндустрии России.
Ранее в четверг министр заявил, что заселение через национальную платформу Max тестируется несколькими крупными гостиничными сетями. Он напомнил, что сейчас разрешено также заселяться в отели с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав.
В сентябре Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативно-правовых актов проект постановления правительства РФ, который разрешает гостиницам и иным средствам размещения заселять туристов с помощью Max. Предполагаемый срок вступления в силу проекта постановления – 1 марта 2026 года, срок действия – до 1 марта 2032 года.