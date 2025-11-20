В Раде заявили о риске нового "майдана" на Украине

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского увольнять главу его офиса Андрея Ермака может спровоцировать новый "майдан" на Украине, считает депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом в энергетике. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Депутат Рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики также призвала к чисткам в офисе Зеленского и к отставке Ермака.
"Кто несет ответственность за коррупцию в государстве? Выше Миндича (фигурирующий в коррупционном скандале бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич - ред.) были лишь "Али Баба и 40 разбойников" в лице минимум 5-6 менеджеров. Увидим ли мы… отставку руководства офиса президента? Если нет, есть вероятность увидеть то, что пережила страна в 2004 (так называемая "оранжевая революция" – ред.) и 2014 (государственный переворот, приведший к отставке тогдашнего президента Виктора Януковича – ред.) годах", - написал Разумков в своем Telegram-канале.
Депутат Рады Ярослав Железняк ранее заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать в деле о коррупции, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), под псевдонимом "Али-Баба".
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
В ноябре 2013 года главная площадь Киева - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года на фоне столкновений с десятками жертв Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, он был вынужден покинуть Украину.
