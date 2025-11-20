https://ria.ru/20251120/pvo-2056456689.html
Силы ПВО сбили 11 украинских дронов
Средства и силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
россия
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
